Rechazaron el planteo de recusación en el caso Puig

“Encontrándose el planteo recusatorio efectuado por la defensa de Lucas Puig fuera del plazo previsto en el art. 51 inciso 3° del CPP, sin que por otro lado se advierta alguna causal sobreviniente, corresponde rechazarlo por inadmisible”. En breves líneas, con la firma de los jueces Carlos Ángel Natiello y Ricardo Ramón Maidana, por la secretaría de María Andrea Espada, el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el planteo promovido en el expediente que tiene detenido, bajo condena recurrida, al docente Lucas Puig.

Se trata del pedido de apartamiento de la causa que presentó la defensa del profesor de música, en relación a Maidana, a quien le achacaron presuntos lazos de amistad con uno de los jueces que participó del segundo juicio oral por este caso (Ramiro Fernández Lorenzo). Además, de acuerdo al planteo que no encontró favorable acogida, la pareja de este último magistrado trabaja con el primero como auxiliar letrada.

De acuerdo a fuentes de la comunidad educativa, que viene reclamando la liberación de Puig, “la resolución dictada por los doctores Maidana y Natiello en relación a la recusación planteada contra el primero de ellos, no niega las relaciones expuestas en la recusación, ni los vínculos denunciados”.

“En esta resolución es más importante lo que no se dice que lo que se dice”, agregaron.

Ante esa situación, la Comisión, como los autoconvocados, planearían desarrollar una nueva movilización, que se haría entre el lunes y martes próximo.

Además, ante el resolutorio tomado, “la Asociación de Pensamiento Penal nos hizo llegar la decisión de realizar una nueva presentación ante la Sala V en su rol de amicus curiae”, aseguraron voceros docentes.

“La imparcialidad es fundamental en el sistema judicial y cualquier conexión directa o indirecta con el caso, puede comprometerla. Si el doctor Maidana tenía una relación personal o profesional, en relación a la conducta de actuación de un magistrado del TOC I sobre las cuales debe pronunciarse, esto podría plantear dudas sobre su imparcialidad, lo que justificaría la recusación”, dice el escrito de los abogados de Puig.

“Incluso si el doctor Maidana no tenía un conflicto de intereses real, la mera percepción de parcialidad, debería haber sido suficiente para justificar su excusación. Si las partes o el público en general, de quien se toma en conocimiento estas circunstancias, creen que el juez no pudiera no ser imparcial, esto podría socavar la confianza en el sistema judicial”, concluyeron.