Cardiólogos insisten con la falta de insumos

Crece la preocupación entre la comunidad médica por el faltante de un insumo clave para la realización de estudios e intervenciones cardiológicas y neurológicas.

Fueron seis sociedades científicas vinculadas a la cardiología las primeras en expresar su preocupación por la disminución en la disponibilidad de este insumo conocido como “contraste”, elemento que es “imprescindible para hacer cateterismos cardíacos o cateterismos vasculares para estudios cerebrales, es decir es un material muy importante en el uso cotidiano en la cardiología y en la neurología”, manifestó Ana María Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).

La especialista detalló que este material es utilizado “para muchos estudios programados para ver las arterias o las venas, pero también es fundamental, por ejemplo, en el momento en que un paciente ingresa con un infarto para poder hacer el cateterismo y la angioplastia para abrir la arteria responsable del infarto”.

El problema en el abastecimiento radica en que se trata de un “insumo importado y ha disminuido la cantidad que ingresa al país. Es un problema que está pasando en todo el país y no se trata de si una institución compra o no el material, sino de que no está ingresando la cantidad que necesitamos”, dijo Salvati.

De todos modos, Salvati aclaró que aún cuentan con este insumo “nuestras reservas son acotadas y estamos todos los días a la espera de la llegada de nuevo material para poder hacer estudios programados que en muchas circunstancias vamos postergando para mantener el stock necesario para las urgencias que son las que no nos dan oportunidad de elección”.

Salvati estimó que de no cambiar esta situación y llegar a una reserva nula de constraste, “en los infartos no vamos a poder hacerle angioplastias primarias y tendremos que usar otras técnicas de tratamiento del infarto, pero no se alejaríamos de lo que es la técnica principal y más efectiva que hoy tenemos para el tratamiento del infarto agudo de miocardio”.

Ante esta alerta de la comunidad médica, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación le solicitaron a los ministerios de Salud y de Economía que, “en el más breve plazo posible” generen los medios para acelerar el ingreso de este material al país y así “asegurar a los profesionales de la salud, sanatorios, hospitales, laboratorios, empresas, cámaras empresariales u otras entidades habilitadas para la comercialización de insumos médicos críticos, la posibilidad de acceder a los mismos con la prioridad y rapidez que ameritan”.

Además, desde el organismo nacional comunicaron que en paralelo a este pedido iniciaron una investigación de oficio ante las denuncias realizadas por pacientes, profesionales de la salud y cámaras empresarias del sector sanitario acerca de “serios inconvenientes en la importación de insumos médicos indispensables para la atención, tratamiento y diagnóstico de diversas patologías”.

Las asociaciones que emitieron el comunicado en cuestión fueron la FCA, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (CACCV) y el Colegio Argentino de Cardiología (CAC).

En el texto, sin vueltas aseveraron que de no regularizarse la situación y de continuar el faltante “contraste” se irá hacia una “inadecuada o imposible realización” de ciertas prácticas médicas lo que “determinará un aumento inmediato de la mortalidad y/o discapacidad”.