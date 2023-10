Lo de Estudiantes ya no es sólo un bajón futbolístico

A Estudiantes se le hizo la noche. Porque además de jugar mal y no tener ideas futbolísticas sigue perdiendo puntos y el crédito de sus hinchas, que por primera vez en mucho tiempo se expresaron en la derrota 1-0 como local ante Godoy Cruz. Así el Pincha cerró una doble fecha como local con una magra cosecha de un punto sobre seis, situación que lo aleja de todo tipo de objetivo y lo expone a un fuerte recambio. Algo parece haberse “roto” luego de la eliminación ante Corinthians.

El equipo de Eduardo Domínguez hace rato que dejó de ser aquel que brillaba en la Sudamericana. No genera situaciones de riesgo, falla las pocas veces que pisa el área rival y se empiezan a notar fisuras futbolísticas difícil de mejorar en el corto plazo. Por lo pronto parece que la Copa Argentina será lo único que pueda sacarlo de este pozo: si el viernes no avanza a semifinales el futuro no asoma para nada sencillo.

En el primer tiempo Estudiantes volvió a jugar mal. Muy mal, al punto de exasperar a sus hinchas que no solo murmuraron en alguna mala decisión sino que hasta llevó a José Sosa a mirar a la platea de calle 1 y decirles “qué quieren que haga”.

Lento, sin sorpresa ni ideas, con una velocidad menor a su rival y con desatenciones defensivos que le costaron muy caro: irse al vestuario con una desventaja de un gol.

El Pincha no tuvo juego. Otra vez sin faro de área lateralizó la pelota y nunca cambió de ritmo. No tuvo pases largos ni filtrados. Nada de nada para un equipo que en esos primeros 45 minutos fue una sombra del que supo ser en otro momento del año.

Ese primer capítulo tuvo dos momentos: a los 27 minutos cuando Sosa cruzó gestos con los hinchas en la platea de “1”, que le recriminaron un pase atrás con el equipo en ofensiva. Toda una fotografía de un equipo que está fuera de foco. El otro fue a los 32’, cuando Tadeo Alllende recibió un pase cruzado de izquierda a derecha, dejó la marca de Fernández con un gesto técnico y definió cruzado de zurda al segundo palo de Andújar, que no llegó. Baldazo de agua fría en UNO.

Unos minutos antes había salido el Corcho Rodriguez, el equipo no se acomodó en la marca (lo reemplazó el colombiano Manyoma) y el jugador visitante recibió solo en zona complicada para el 1-0 cuando poco y nada había pasado.

Lo pudo empatar Estudiantes, que los últimos minutos los jugó con más entrega. Pase magistral de Sosa para Leo Godoy, el único capaz de roper el molde por la derecha. El lateral recibió, corrió y llegó hasta el área chica, en donde el Ruso Rodriguez le achicó el arco todo lo que pudo. Así la mejor chance terminó en un tiro de esquina. Y la sensación de desazón general en los hinchas.

El segundo tiempo se desvirtuó todo. Eduardo Domínguez mandó al campo a Ezequiel Muñoz por Fede Fernández (contracturado), Martiniano Moreno (por Sosa) y Eros Mancuso (afuera Benedetti). El DT buscó frescura pero más allá de las ganas el equipo nunca arrancó. Y cuando amagaba a conectarse el rival recurrió a todas las mañas habidas y por haber, siempre apañadas por un Rey Hilfer que fue un obstáculo para el partido: no dejó jugar nunca y tardó en poner orden.

El nivel del arbitraje argentino es muy malo y la muestra de ello fue el pésimo partido de anoche. El árbiro no tuvo personalidad ni manejo. Para nada fue el responsable de la derrota Pincha, pero sí un protagonista. Sintió tanta impotencia (por no decir vergüenza) que expulsó a Conechny a los 32 minutos en una de las tantas faltas cometidas por su equipo.

En el partido de fútbol, que se jugó casi nada, el Pincha cometió los mismos errores de este último tiempo: fallas en la creación, carencia adentro del área y falta de liderazgo en la conducción. Por eso fue tan poco lo que generó como para empatar o ganar el partido.

En el final la sensación que dejó el partido es que “algo se rompió” y se debe arreglar pronto

A los 2 minutos lo tuvo el pibe Moreno de cabeza pero falló en el salto y cabeceó débil. A los 27 la chance fue más clara: buen pase de Rollheiser para Manyoma, que quedó mano a mano con Rodríguez y definió muy mal, porque se demoró y cuando buscó el arco ya estaba rodeado de rivales. Sobre el final generó un desborde de Godoy que terminó en un remate que despejó el arquero visitante y un pelota que bajó Boselli con el pecho pero su remate fue al cuerpo del Ruso Rodrìguez, una de las figuras del ganador.

Ni siquiera en los nueve minutos de descuento pudo Estudiantes llegar al gol, que buscó sin ningún tipo de idea y cargado de nervios. Lo mereció, pero solo por sus ganas. Por su juego, nada.

Nueva derrota para Estudiantes, que no puede ganar en UNO, que hace rato de sumar en la tabla anual y al que solo le queda la Copa Argentina para que el balance del año no sea tan negativo. A juzgar por su presente futbolístico, el declive es tan notorio como preocupante. Algo se rompió y lo debe arreglar urgente.

El informe de Martín Cabrera desde UNO, tras la derrota de Estudiantes