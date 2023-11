Un restó multa con 50 dólares a los padres de chicos que se portan mal

Un restaurante de Georgia, EE UU, está cobrando a algunos de sus clientes por no poder controlar el buen comportamiento de sus hijos mientras cenan allí. Escondido en la parte inferior de su menú, el restaurante Toccoa Riverside informa a sus comensales sobre su “recargo por adulto”, agregando tres signos de dólar junto a las palabras: “Para adultos que no pueden ser padres”. En el menú se añade: “Sin respeto, no hay servicio”. Algunos comensales se enteraron por las malas: dijeron que les habían cobrado el cargo mientras intentaban pagar la cuenta. Kyle Landmann dejó una reseña online y señaló: “El propietario vino y me dijo que estaba agregando 50 dólares a mi factura debido al comportamiento de mis hijos. Mis hijos miraron una tablet hasta que llegó la comida, comieron y mi esposa los sacó afuera mientras yo esperaba y pagaba la cuenta”. Su esposa, Lyndsey Landmann, dijo al programa NBC News Today: “Cuando vi el recargo, recuerdo haber pensado “esto no puede ser real’. Los niños estaban sentados en un extremo de la mesa y portaban muy bien. Incluso comenté a mitad de la comida: ‘No puedo creer lo bien que se portan’”. La mujer agregó que una vez que su familia terminó de comer, el dueño se acercó a su mesa. “Tenía el menú en la mano y nos mostró dónde se habla de la tarifa”, recordó la señora Landmann. “Al principio pensé que nos iba a felicitar y decir: ‘No te cobrarán porque tus hijos se portaron muy bien’”. En lugar de eso, fueron acusados, y según la señora Landmann, el propietario le dijo que sus hijos estaban “haciendo demasiado ruido” y “corriendo afuera”.