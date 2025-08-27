Presión para que Lule Menem deje el gobierno

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El Centro de Fomento El Centinela busca apoyo para su nuevo piso de hormigón
Cine Club en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el macrismo y algunos sectores libertarios, creen que su salida ayudaría a descomprimir la tensión dentro del Ejecutivo
Aunque su primo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que pone “las manos en el fuego” por él, tanto desde el macrismo como de sectores internos de La Libertad Avanza presionaban ayer para que Eduardo “Lule” Menem deje su cargo en Presidencia.
Lule Menem ocupa la subsecretaría de Gestión Institucional de la Presidencia y es el funcionario de confianza de Karina Milei. Sobrino del expresidente Carlos Menem, fue durante muchos años secretario privado del senador nacional Eduardo Menem.
El escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), no solo salpicó al gobierno de Javier Milei, sino que puso bajo la lupa a Eduardo “Lule” Menem.
Los audios, difundidos por el canal de streaming Carnaval y peritados por la empresa BlackVOX, mencionan a Karina Milei y a “Lule” Menem en supuestas maniobras de recaudación ilegal en la compra de medicamentos. Tras la filtración, Spagnuolo fue desplazado de su cargo por decreto, mientras la Justicia federal abrió una investigación que instruye el fiscal Franco Picardi bajo la órbita del juez Sebastián Casanello.
Tras la difusión de los audios, publicó un descargo en X en el que calificó las acusaciones como “una burda operación política del kirchnerismo” y afirmó: “Jamás tuve intervención en las contrataciones de la Andis, ni formal ni informalmente”.
“No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero si puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido”, dice Menem que en ningún momento menciona ni cuestiona al extitular de Andis, Diego Spagnuolo.
LE PUEDE INTERESAR
La interna peronista sigue sumando capítulos
LE PUEDE INTERESAR
“El comercio y el empleo local son la prioridad”
Pero muchos aliados del gobierno creen que esas declaraciones no lo ayudaron a mejorar su imagen, tras el descrédito público que le produjo la difusión de los audios.
Una encuesta reciente de la consultora Managment & Fit reveló que el 94,5 por ciento de los bonaerenses conocen el caso por presuntos pedidos de coimas atribuidas al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y un 73,2 por ciento considera que lo sucedido es “grave”, según se detalla el documento.
El estudio fue realizado entre ayer y el lunes en una población de entre 16 y 75 años de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la inminencia de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, con un alcance de 1000 casos efectivos y un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/-3.1 por ciento.
Para el 59,2 por ciento, los audios y los hechos de corrupción denunciados son “verdaderos” y el 26,8 por ciento considera que la principal responsabilidad recae sobre toda la gestión, mientras que el 24,5 por ciento la atribuye directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El Gobierno analiza traspasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud. Ese fue el único anuncio que dejó trascender la vocería presidencial ayer, en medio del debate por las denuncias de corrupción en esta agencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí