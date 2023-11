Desintoxicación digital: un freno al uso compulsivo del celular

Cada vez más conscientes de la cantidad de tiempo que le dedican al teléfono, muchas personas han comenzado en los últimos años a poner en práctica lo que se conoce como “desintoxicación digital”, una serie de estrategias para frenar a su dependencia tecnológica y obtener así beneficios en su calidad de vida y nivel de bienestar.

Aunque la desintoxicación digital, que emergió en los últimos años como una alternativa para contrarrestar la creciente dependencia al teléfono y las redes sociales, abarca un amplio espectro de propuestas (desde simples consejos de aplicación cotidiana hasta talleres a cargo de psicólogos especializados en tratamientos de adicción), lo que propone en definitiva es ayudar a tomar conciencia de los efectos negativos que tiene y reducir tanto la ansiedad como la compulsión asociada al uso del celular.

“Al eliminar las distracciones digitales que a menudo nos impiden ser productivos y disfrutar de nuestro entorno, la desintoxicación digital ofrece una serie de beneficios significativos, como la reducción del estrés, una mejora en la calidad del sueño y un aumento en la productividad”, explica el psicólogo César Sánchez, quien se especializa en el tratamiento de conductas adictivas en general.

Como menciona el especialista, algunas de las estrategias básicas para empezar a practicarla consisten en “desinstalar aplicaciones que puedan distraer, especialmente juegos; establecer momentos de apagar el teléfono, como en las comidas o al mantener conversaciones importantes y fijar un horario para revisar el celular”.

El psicólogo recomienda también dejar de usar el celular como despertador. “Mantener el teléfono lejos del dormitorio durante la noche evita la tentación de revisarlo antes de acostarse, algo que afecta negativamente la calidad del sueño debido a la exposición a la luz azul”.

Para Sánchez, la desintoxicación digital no es simplemente una moda pasajera, “es una respuesta necesaria para abordar problemas de salud mental y emocional relacionados con la dependencia tecnológica”, que ayuda a las personas a “reconocer y tomar medidas para reducir una eventual adicción”.

Sin embargo nuevas evidencias sugieren que tal vez la desintoxicación digital no sea tan beneficiosa para el bienestar personal como se creía. Así lo señala al menos un estudio de la Universidad de Durham (Inglaterra), publicado la semana pasada en la revista PLoS.

TAL VEZ “NO TAN BENEFICIOSA”

Los autores del nuevo estudio sobre la temática comprobaron con él que si bien, tras una semana de abstinencia al celular, las personas logran reducir sus emociones negativas, también ven mermada su satisfacción vital.

“Las redes sociales ofrecen poderosas recompensas sociales, por lo que su restricción puede conducir a cierta reducción de las emociones positivas”, entiende Niklas Ihssen, uno de los autores de la investigación.

Lo mismo ocurre en el caso contrario, con la disminución de los sentimientos negativos, al restringir la exposición a experiencias dañinas como las comparaciones sociales, el FOMO (siglas del inglés fear of missing out: miedo a perderse algo, en español), o incluso la intimidación y el acoso.

Para realizar el estudio utilizaron una muestra de 51 estudiantes de la Universidad de Durham entre 18 y 25 años, que tuvieron que dejar de usar las redes sociales durante una semana. Se evaluó su estado de ánimo tres días antes de comenzar y cuatro días después de que finalizara ese periodo de abstinencia.

Además, durante los días de desconexión debían rellenar cuatro cuestionarios diarios con preguntas sobre el aburrimiento, la soledad, los antojos de redes sociales, la emociones positivas y las negativas. Antes de que finalizara esa semana, el 86% había recaído al menos una vez y había accedido a sus redes sociales.

Tras el periodo de estudio, los autores concluyeron que no había evidencia de que interrumpir el uso de las redes sociales produzca síntomas similares a los de la abstinencia en los adictos a sustancias estupefacientes.

Esa ausencia no es muy significativa para Marian García, directora de Orbium, un Centro Terapeútico especializado en adicciones. La psicóloga puntualiza que las personas de la muestra no tenían problemas de adicción y, aunque los tuvieran, “una semana es un tiempo muy breve. El estado de ánimo de los adictos no se empobrece nada más dejar el consumo”.

Además, señala la experta, el hecho de que los participantes conocieran el tiempo exacto de restricción al que se les iba a someter pudo influir en su comportamiento.