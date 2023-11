Duro cruce entre Milei y el Gobierno por la denuncia de un “fraude colosal”

Tanto en las primarias de agosto como las generales de octubre, Javier Milei agitó la idea de un fraude electoral en su contra. Entonces, las denuncias fueron solo a través de los medios. Pero ayer, al filo de la veda electoral y a tres días del balotaje, decidió dar un paso más en ese sentido. A través de su hermana Karina, a la que llama “El Jefe” y que es la apoderada de La Libertad Avanza, acusó en la Justicia a la Gendarmería Nacional de haber cambiado “el contenido de las urnas y la documentación” para favorecer en primera vuelta a Sergio Massa. Lo que se orquestó, advirtieron, fue “un fraude colosal”.

Al cruce de la denuncia libertaria salió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de quien depende la Gendarmería y que acusó a Milei de propagar entre los electores “una mugre” que pone en riesgo la democracia. Por eso, anticipó, el Gobierno denunciará penalmente a La Libertad Avanza.

En la presentación formal que Karina Milei hizo ante la jueza con competencia electoral María Servini, se denunció que en las últimas elecciones, después de que las autoridades de cada mesa entregaban la documentación y las urnas a la Gendarmería, integrantes de esa fuerza “junto a los jefes regionales” cambiaban “el contenido de las urnas y la documentación por otras que modificaban en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual alteró considerablemente el resultado electoral”.

Esas supuestas maniobras, advierte el texto libertario, se habrían realizado “a cambio de alguna contraprestación por parte de los instigadores del delito a quienes realicen estas prácticas”.

Según el documento de La Libertad Avanza, tomaron conocimiento de estas prácticas por denuncias anónimas en redes sociales. Agregaron que las irregularidades se habrían dado “en algunas mesas de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco y Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y seguramente en otras provincias” y alertaron que se trata de “un fraude colosal cuya única forma de detección es a partir de la publicidad de todas las actas pero, fundamentalmente, a través del control estricto por parte de las Juntas Electorales del traslado de las urnas”.

Para neutralizar el presunto “fraude”, el partido de Milei reclamó que se autorice a sus fiscales la custodia de las actas hasta su entrega definitiva, algo que, como aclaró la justicia electoral, ya está permitido por ley y ocurre en todas las elecciones.

En tanto, la jueza Servini respondió a las denuncias sosteniendo que no hay elementos que, en principio, permitan hablar de una manipulación de los resultados electorales del 22 de octubre. Mientras, el fiscal electoral Ramiro González citó para hoy a Karina Milei, con el objetivo de que aporte datos que permitan fundamentar el presunto fraude.

Como se dijo, no es la primera vez que los libertarios ponen en duda los comicios. La semana pasada, por caso, la justicia electoral advirtió a La Libertad Avanza que había entregado menos boletas que las necesarias para garantizar la provisión en las escuelas. El partido respondió que habían decidido retenerlas y distribuirlas a través de sus fiscales el mismo día de la elección para evitar que sean robadas o destruidas.

Y ayer, en paralelo a la denuncia ante la jueza Servini, Milei se hizo eco en X (exTwitter) de un mensaje que advertía que Indra, la empresa a cargo del escrutinio provisorio, es “amiga” del presidente reelecto de España, Pedro Sánchez, que en estos días hizo público su apoyo a Massa.

En este contexto, el ministro Aníbal Fernández adelantó que demandará a Milei. “Hay que contarle a la sociedad que es mentira que pasan estas cosas. Pero no solo con la Gendarmería, con ninguna fuerza, porque no sería posible entrenarlo. Es burdo, es deleznable, como todas las cosas que quieren hacer estos tipos que no tienen mucha formación política”, aseveró el funcionario.

También Massa salió al cruce de la acusación libertaria y asemejó la presentación de la hermana de Milei a la “idea de Trump, de Bolsonaro, como forma de construir, y de no aceptar resultados, es muy mala”.

A tres días del balotaje, las denuncias cruzadas entre los libertarios y el Gobierno anticipan para el domingo una tensa y larga noche electoral.

“

Lo sucedido alarma. Es una trampa. Crea desconfianza. Estamos ante un fraude colosal cuya única forma de detección es a partir de la publicidad de todas las actas y el control estricto de las urnas”.

Karina Milei Apoderada de La Libertad Avanza

“

Es mentira que pasan estas cosas. Pero no solo con la Gendarmería, con ninguna fuerza, porque no sería posible entrenarlo. Es burdo, es deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos”.

Aníbal Fernández Ministro de Seguridad