El ex de Fátima, picante: “No la puedo felicitar, me tiene bloqueado”

Fátima Florez, la capocómica, será la primera dama de Argentina. Un desenlace que nadie esperaba hace medio año, cuando ella todavía estaba en pareja con Norberto Marcos, su marido de toda la vida, y su productor.

Y él, al parecer, siguió de cerca todo el periplo de su pareja. “No tengo forma de hablar con Fátima, pero la felicito”, admitió tras ver a Fátima en los festejos del domingo. “Háganle llegar ustedes mis felicitaciones”, lanzó, pícaro, Marcos, quien contó que “no puedo hablar con ella porque tengo los teléfonos bloqueados. Entonces, no puedo hablar”.

¿Por qué? “Eso se lo tienen que preguntar a ella. Yo no la bloqueé”, disparó. “Seguramente el entorno de ella no quiere que hable conmigo. No los beneficiará a sus intereses que hable conmigo. Pero está todo bien. Tendríamos que ser amigos. Estuvimos 25 años juntos. Es medio descabellado que no podamos hablar y resolver las cosas”.