Dybala acusado de infiel: la reacción de Oriana Sabatini

Tras el partido con Brasil, los jugadores de la Selección Argentina se vieron envueltos en un escándalo, donde los acusa de ser parte de una “fiesta” y señalan a varios infieles. Entre los apuntados está Paulo Dybala.

Comprometido recientemente con Oriana Sabatini, el jugador no hizo referencia en sus recientes declaraciones a la supuesta fiesta con influencers. Quién sí se refirió a ello fue la hija de Catherine Fulop.

Tajante

Las versiones que circulan en redes sociales indican que una de las fiestas habría sido tras la derrota ante Uruguay, en La Bombonera. Una de las influencers que aseguró haber estado presente escribió en Instagram: “Ni hablemos de Dybala que andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres”.

Ante esto, Oriana Sabatini dijo tajante: “Si vos tenés información o pruebas de que el novio de una famosa la está cagando, me parece re bien que me lo quieran venir a decir si saben que mi novio me está cagando, mándame una foto. Mándame algo concreto”.

“Si me lo decís y no tenes pruebas, no tenés manera de que yo compruebe, estás siendo una persona de mierda que solamente quiere lastimar”, agregó.

Y concluyó: “Si me lo venís a decir y tenés fotos, tenés pruebas, bienvenido sea. Decímelo y yo no tengo problema”.