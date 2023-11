La vacunación contra el Covid, casi un “recuerdo”

Más del 75 por ciento de los argentinos de más de 40 años no se aplica hace seis meses o más una dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19, mientras que la indicación médica o una nueva variante del virus son los principales motivos por los que se vacunarían, según un estudio de Laboratorios Raffo y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). El cuadro no es diferente en la Región y la Provincia, donde se exhiben datos que indican la caída de la asistencia a los vacunatorios.

En el relevamiento, difundido con el título “Actitudes y comportamientos hacia la vacunación de Covid-19”, que tuvo lugar del 31 de mayo al 17 de julio, los encuestados manifestaron en su gran mayoría (76,9%) que no se aplicaron una nueva dosis hace 6 meses o más, si bien el Ministerio de Salud sostiene que el intervalo mínimo para dosis de refuerzo es 4 meses y todos los grupos deben aplicarse refuerzo cada 6 meses.

Enrique Rifourcat, secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, dijo no estar sorprendido por la caída de los números de vacunación. “En todo momento se dijo que la vacuna es para evitar formas graves, no para no contagiarse”, dijo e insistió con que “uno, tranquilamente puede relacionar el crecimiento de la vacunación con el crecimiento de la enfermedad, porque se dijo entonces que no previene la enfermedad, si no las formas graves”.

En esa línea, añadió que en el actual cuadro sanitario, “la gripe tiene formas de presentación más graves que el Covid”.

Con todo, analizó que en la ciudadanía ya no se percibe como antes el riesgo de no contar con ese tipo de protección.

CENTROS DE SALUD

La oferta gratuita de la vacuna no se eliminó y en la Ciudad sigue en los centros de salud que dependen de la Municipalidad. Rifourcat dijo que en esa red de medio centenar de “salitas” se sigue vacunando “según la cantidad de dosis que manda Provincia, que es cada vez menos, porque menos gente va a vacunarse”.

Ante una consulta de este diario, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se informó que la cobertura en la población objetivo es de 90,6% con primera dosis, de 82,9% con segunda dosis. En tanto, se señaló que el 43% de la población objetivo se vacunó con al menos un refuerzo, el 15,1% recibió dos refuerzos y el 4,9% recibió tres refuerzos.

El relevamiento del Observatorio incluyó a 968 adultos de 40 años y más a través de entrevistas telefónicas, de ambos sexos, con representación a nivel de la población urbana de la Argentina que reside en ciudades con más de 80.000 habitantes.

El 94,9% de los encuestados recibió al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19, mientras que el 42,4% dijo haber tenido la enfermedad al menos alguna vez en el plazo que va de marzo de 2020 a mayo de 2023.

Entre los principales hallazgos, se destacó que la indicación del médico fue el factor más importante al momento de decidir si era necesario vacunarse

Las situaciones que más motivarían a las personas a seguir vacunándose son: la indicación del médico u otro significativo (78,5%) y el aumento de casos de Covid-19 por una nueva ola o variante (71,2%).

LA VACUNACIÓN, “EFECTIVA”

Más de la mitad de los encuestados (62,8%) ponderó efectiva la vacunación como medida protectora contra la enfermedad de Covid-19.

El 65,9% de los entrevistados tiene 50 años o más, por lo que se colocaron en el grupo de riesgo alto ante un Covid-19 grave junto con las personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de vida.

Según la cartera sanitaria nacional, el riesgo intermedio lo tienen las personas menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas u obesidad), y personal de salud o personal estratégico; a la vez que el riesgo bajo es para personas entre 6 meses o 49 años de edad, sin comorbilidades.