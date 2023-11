Un incendio destruyó un súper y el vecindario sale en su rescate

Días atrás se prendió fuego el minimercado de barrio, referente de Gorina, situado en diagonal 6 entre 485 y 486. Eran las nueve de la noche, a los vecinos que estaban por cenar los alertó un sonido demasiado cercano de sirenas y apenas salieron a la calle se encontraron frente a llamas que superaban los diez metros de altura. Del negocio de la compra cotidiana no quedó nada. Esa misma noche, con las brasas del lugar todavía ardidas y los Bomberos recién terminando de apagar el fuego, los vecinos y comerciantes de la zona que se acercaron al negocio siniestrado, conmovidos ante el cuadro que reunía las ruinas del local con la congoja de sus dueños y de la decena de empleados, se comprometieron ahí nomás a hacer algo para aliviar la desolación de esa gente.

Ya está en marcha una movida solidaria que buscar extenderse para reunir la máxima cantidad de fondos posibles y así, “por lo menos”, como remarcan los habitantes de Gorina, poder ayudar a los empleados del comercio que perdieron con el fuego la fuente laboral.

El aporte de este grupo de gorinenses es tanto material como humano. Organizaron un sorteo para el cual, con la donación de los comerciantes de la zona de algo relacionado con su rubro, se rifará una bicicleta rodado 29, una olla de marca reconocida, una parrilla, una orden de 20.000 pesos de combustible y un set de envases plásticos. A esas colaboraciones se le suma la acción de los vecinos que se movilizan para vender el total de los 1.000 números.

Con el desastre a la vista, en Gorina se propusieron ayudar al comerciante que lo perdió todo / EL DIA

“Estamos ayudando en todo lo que podemos, movilizándonos, porque lo sentimos como si nos hubiera pasado a nosotros mismos”, explicó el sentimiento del conjunto Fernanda, una vecina que vive a una cuadra y media del minimercado y que, como el resto, resaltó lo que representan en el barrio su dueño, Walter, y sus tres hijos, “muy queridos por todos nosotros y siempre ayudando a quienes los necesitan”.

Miguel es otro de los vecinos que se puso el plan al hombro. Y eso, según explicó, porque “además de vecinos somos muy amigos: acá nos ayudamos entre todos”, dijo y recordó los comienzos del supermercado del barrio: “Walter empezó hace muchos años desde bien abajo, con una pequeña carnicería y con mucho esfuerzo y el acompañamiento de sus hijos consiguió agrandarse”, dijo.

Por su parte, Lucas, el bicicletero que aporta el primer premio de la rifa, se refirió al local devorado por las llamas como un “ícono del barrio” y en ese sentido puntualizo que no hay quien en Gorina que no vaya a hacer alguna compra diaria al lugar, porque, destacó, “es un negocio de más de 25 años en la zona y literalmente, con el incendio, quedaron en la calle no sólo Walter y sus hijos sino también los empleados y sus familias, por eso queremos juntar algo de dinero sobre todo para los empleados”, dijo el vecino.