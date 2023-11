Dan clases día por medio por los baños tapados

En la escuela Primaria Nº 121 de Villa Elvira (6 entre 72 y 73) las clases se dictan en forma alternada para todos los cursos porque el mal estado de los sanitarios impide recibir a todos en el mismo momento, según denuncian en la comunidad educativa.

La problemática en el sistema sanitario de la institución demandó la alteración de las actividades desde el jueves 19 de octubre. Ayer, se cumplieron dos semanas en las cuales cuando tienen clases los cursos del primer ciclo de la enseñanza Primaria, no tienen los del ciclo superior. “Hoy (por ayer) fue cuarto quinto y sexto grado a la escuela. Mañana (hoy), le toca a primero, segundo y tercer grado. Así, sucesivamente todos los días”, le dijo a este diario la madre de un estudiante que pidió reservar su identidad.

La mujer indicó que son varias las madres y los padres que están pidiendo una solución y también ofrecieron sus manos para morigerar el impacto de la falla edilicia. “Estoy cansada de preguntarle a la maestra y me mandó a hablar con la directora. Le dije que me ponía a su disposición y me dijo que no. Le ofrecí d llevar productos de limpieza y tampoco”, lamentó la portavoz del reclamo en esa comunicad.

No obstante eso, indicó que desde la dirección de la institución se realizaron varios reclamos ante los organismos que deben encargarse del mantenimiento de las escuelas.

Se sostiene en esa comunidad que las autoridades de la escuela hicieron varios reclamos

Según cuentan en esa comunidad, con las cañerías tapadas, los baños no resisten el uso intensivo que se genera con todos los cursos en el edificio.

Se añaden otras fallas: “Los inodoros están flojos y el baño para personas con discapacidad no funciona como debería”, indicó la madre que pidió guardar su identidad y concluyó en que “es una verdadera vergüenza” lo que ven a diario en esa institución.

En los últimos días se amplió la lista de escuelas en las que hay malestar por los problemas edilicios. Por caso, en la Primaria Nº 30 de Tolosa, una parte de su comunidad educativa se movilizó al Consejo Escolar en los últimos días con el objetivo de exponer las falencias que presenta el edificio, situado en 15 entre 521 y 522. “No nos recibieron y por lo tanto nos fuimos sin respuestas”, expresó un portavoz del grupo que se movilizó hasta el organismo de 2 y 42, que tiene a cargo la realización de mejoras en las escuelas.

Los manifestantes solicitaron “reparación y reposición de descargas de inodoros de baños de planta alta (pedido desde años anteriores sin obtener respuestas) y “reparación de rajaduras en paredes de aulas y otras dependencias de planta alta”. También pidieron “reposición de rejillas de cemento de alcantarillas de patios, reparación y reposición de canillas flexibles y caños corrugados de baño de planta baja, y reparación de pérdidas en baño de cocina”. La lista incluye la “reparación y reposición de descargas de inodoros de baños de planta alta, reparación de rajaduras en paredes de aulas y otras dependencias de planta alta con riesgo de derrumbe, y reparación de los tanques de agua”. Por otro lado, señalaron que son necesarios trabajos de “desratización y desinfección” debido a la presencia de roedores e insectos. Asimismo, plantearon “mejoras en la red de agua potable porque a veces no llega el agua a las instalaciones de la escuela”.

También esperan respuestas en la comunidad educativa de la Primaria Nº 58, de 18 y 71. Según le contaron allí a este diario, los problemas en los sanitarios y las aberturas (ventanas y persianas dañadas) impiden el dictado de clases con normalidad.