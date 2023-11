Barras de Estudiantes y Gimnasia, en otro preocupante cruce de amenazas

Primero apareció “El Tata”, capo de la barra de Estudiantes y familiar directo de un ex líder de la tribuna albirroja como Iván Tobar, haciendo alusión en un video casero sobre “la paliza” que le habría propinado a Cristian “El Volador” Camilleri, incluso con la obtención de un “souvenir” tripero.

“El Tata” guapeó por la situación y lanzó: “Esto es para los pibes de Gimnasia, para que vean el jefe de la barra que tienen”.

“Hace un video y mostrá la cara”, agregó en alusión de Camilleri. Y la respuesta llegó.

En base a otra publicación desde las redes sociales, “el Volador” reconoció el enfrentamiento, aunque se diferenció al analizar el contexto.

Mientras “El Tata” habló de una pelea mano a mano, el barra albiazul dijo que “eran cuatro contra uno”.

“¿Cómo no voy a hacer un video? De última, vos te paraste y tiraste un rasguñón. Pero no te olvides que eran cuatro y yo estaba solo con el pibe mío”, explicó Camilleri.

“Si vos querés, y creo que te da, vos y yo mano a mano”, desafió “El Volador”. “Pero mira, no me hicieron nada ni me pudieron tirar”, añadió.

Al parecer, el incidente tuvo lugar en el barrio El Dique de Ensenada, en la zona de la calle 124 entre 36 y 37, un sector donde los vecinos se muestran cansados de este tipo de casos, con una propiedad que se usaría para hacer fiestas. “Siempre pasan cosas raras acá. Están al palo con la música, el alcohol y las peleas”.