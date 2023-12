Violencia, fuego y muerte: trama de otro brutal femicidio en La Plata

Un nuevo y brutal femicidio conmociona a La Plata. Es que a tan solo 10 días del asesinato de Morena Jazmín D’Alessandro, la adolescente de 15 años golpeada y arrojada al vacío desde un edificio por su novio de 24, un reciente homicidio con una tortuosa trama y con tintes de violencia, enlutó otra vez a la región. Esta vez la víctima fatal es Noelia Natalia Vilches, de 40 años, que con más de la mitad del cuerpo quemado, murió en el Hospital San Roque de Gonnet.

Noelia falleció ayer, pero se encontraba internada en estado crítico desde el domingo pasado con graves quemaduras en el 60% de su cuerpo tras quedar atrapada en medio de las llamas en su domicilio de 13 bis entre 423 bis y 424. Por el hecho, fue detenido la ex pareja: es que para la Justicia pudo haberse tratado de un femicidio.

Si bien al momento del incendio se desconocían las causas del siniestro, fuentes policiales señalaron a EL DIA que de declaraciones de testigos y vecinos, se desprendió que el acusado mantuvo una discusión previa al trágico desenlace. Noelia, hasta ayer, permaneció bajo asistencia respiratoria y mecánica: su deceso de dio tras sufrir un paro cardio respiratorio.

Tras el incendio que terminó con la vida de Noelia, los bomberos determinaron que los daños en el domicilio fueron totales, y a partir de ese momento, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del departamento judicial platense, a cargo de la fiscal Ana María Medina. Fue así que junto al Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 12da. se abocó a la investigación y estableció que, previo al siniestro, la expareja de la víctima habría mantenido una discusión con ella.

“Le roció alcohol etílico”

A partir de las declaraciones de testigos que fue recolectando la fiscal Ana María Medina, entre ellos un familiar del acusado, la causa que inicialmente se había caratulado como incendio y lesiones, se pasó a investigar un “homicidio agravado por el vínculo y por la utilización de medio idóneo para crear un peligro común”. Habían pruebas.

Según pudo saber en exclusiva EL DIA, previo al incendio, en la casa de Vilches se escucharon “gritos”. En ese momento, en la casa se hallaba junto a la víctima su ex pareja, un hombre llamado Maximiliano Andrés Mansilla, de 45 años.

Al parecer, ambos habrían protagonizado un entredicho y luego se produjo el siniestro. Los detectives, además, revisaron los registros y descubrieron que existían antecedentes de violencia de género en la pareja, incluyendo medidas cautelares ya vencidas.

Asimismo fuentes de la causa revelaron a este diario que un testigo declaró ante la fiscal que Mansilla “roció con alcohol etílico a Noelia y la prendió fuego con intenciones de quitarle la vida”. “Tras prenderla fuego, se dio a la fuga”, indicó el familiar del acusado en su relato. De acuerdo a lo indicado, habría sido el propio Mansilla quien, tras escapar, le contó a su familiar lo sucedido “entre lágrimas”.

Noelia, tras ser atacada, fue auxiliada por sus vecinos que las trasladaron al nosocomio, pero pese a luchar por su vida, el desenlace fue fatal. “La sometía a una situación de violencia de género. Antes de que quemarla, habían discutido”, detalló el testigo clave que, sumado a los antecedentes de Mansilla que hallaron los investigadores, se elevó el pedido de su detención firmada por el Juzgado Garantías N°1 que dirige el juez Federico Atencio.

Desconsuelo y despedida

El deceso de Noelia causó enorme impacto entre sus vecinos de Villa Elisa, quienes seguían el caso minuto a minuto luego de auxiliarla. En este marco, familiares y amigos se expresaron en redes sociales.

“Querida Noe no lo puedo creer y me duele tanto el final que tuviste. Tan buena mujer tantos años de conocerte y siempre te me acercabas hablar, me duele mucho tu destino”, fue el mensaje de una allegada en Facebook. La muerte de Noelia significó el crimen número 35 en lo que va del año en la región. El sexto en lo que va de diciembre.