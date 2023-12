VIDEO.- Mayra Mendoza insultó en vivo a un periodista que informaba sobre la inundación en Quilmes

Después de los destrozos que causó la crecida del Río de La Plata producto de la sudestada, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, llamó en vivo al conductor de Crónica TV mientras informaba sobre el estado del municipio que gobierna.

El tenso episodio se registró cuando dos móviles del canal se encontraban en ese distrito del sur del conurbano bonaerense para informar las consecuencias del fenómeno meteorológico, donde se observaba a los vecinos que circulaban con botes para poder avanzar en las calles repletas de agua.

El periodista y conductor Diego Moranzoni hizo algunos comentarios y mencionó a la intendenta: “La gestión de Mendoza fue aprobada hace muy poco con una abrumadora mayoría, yo respeto a la elección popular. Pero hay familias que corren riesgo de morir. Te pido a vos Mayra y a tu gente que entiendan estos casos. Se que están desbordados”, expresó.

Minutos más tarde, la intendenta llamó directamente a Moranzoni y hablaron en directo. "Me estabas hablando un poquito en vivo”, dijo ella y luego explicó las tareas que la comuna está llevando adelante desde su gestión ante este escenario. “Te quiero contar lo que estamos haciendo, porque no te das una idea de lo que estamos trabajando. Hay cuatro centros de evacuados funcionando, hay uno a cuatro cuadras de donde está su móvil, que es el Club Argentino de Quilmes, donde ya hay familias”, detalló.

“Lo que ahora están haciendo está fuera de protocolo. Lo que ustedes hacen con la camioneta...hace unas olitas”, le reprochó Mendoza en principio, sobre el trabajo que realizaban los cronistas en el territorio. Y siguió: “No sabés el trabajo que hacemos. Es enorme. Hace 48 horas fue el temporal y gracias a Dios no tengo víctimas”.

Allí la conversación comenzó a agudizarse. “Lo que hacen es desinformar por completo. Si a vos te importa la gente, decí los centros de evacuados. No sabés lo que significa tratar de cuidar a 700 mil personas en medio de un temporal”. “Canal de mierda”, lanzó. Y completó: “Es una enorme responsabilidad, por forros que no les importa la gente y no saben cómo trabajamos. ¿Yo tengo la culpa de que haya una sudestada de 3 metros? Lo que ustedes están haciendo es completamente inmoral”.