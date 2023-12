No están cobrando el nuevo peaje de la Autopista de Villa Elisa: los motivos

Los vecinos de la zona Norte que suben en Villa Elisa y viajan por Autopista hacia La Plata se sorprendieron al ver que no les estaban cobrando el peaje recientemente instalado. Hasta el momento, a los únicos que se les cobra $400 en hora pico y $300 en hora no pico por un tramo de 11 kilómetros es a los automovilistas que cuentan con el TelePASE, mientras que quienes no lo tienen no lo están abonando.

Ante la consulta de este diario respecto de qué estaba sucediendo, desde AUBASA, concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y de las rutas que conducen a la Costa Atlántica, fue debido a un problema con el suministro eléctrico.

"Luego del temporal por momentos estamos teniendo algunos inconvenientes eléctricos que seguramente se resolverán en los próximos días y se normalizará la situación y el cobro", informaron desde la empresa.

A partir del 1º de diciembre AUBASA comenzó a cobrar peaje a quienes utilizan el tramo entre Villa Elisa y La Plata, sentido al Centro, medida que generó controversia entre los vecinos de zona Norte ya que es una vía utilizada a diario para ir a trabajar o llevar a los chicos a la escuela y que ahora encareció ese viaje.

Pero además, la posibilidad de utilizar la Autopista descomprime el tránsito en los caminos Centenario y General Belgrano, que en los horarios pico suelen presentar importantes demoras.

Y como si fuera poco, la tarifa que deben pagar quienes suben en Villa Elisa y bajan en La Plata, que son $400 por 11 kilómetros, es la misma que abona, por ejemplo, un automovilista que sube en Avellaneda y también baja en La Plata, que sólo paga en Hudson y termina recorriendo una distancia por lo menos cuatro veces superior por igual monto.