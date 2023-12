Uno por uno, quiénes son los funcionarios del gabinete que presenta el intendente Julio Alak

El intendente Julio Alak presentará este jueves a las 11 en el Coliseo Podestá a su gabinete. Este diario pudo conocer de antemano todos los nombres de los funcionarios que ocuparán los cargos más importantes durante los próximos cuatro años en la Municipalidad de La Plata.

Tal como se informó, si de algo se habló en las últimas horas en la política local es de la diversidad de dirigentes que caminaron los pasillos del palacio municipal para reunirse con el nuevo jefe comunal. Y en el planteo de los nombres que anoche se mencionaban se expresaba gran parte del arco de Unión por la Patria (UP) de La Plata, coalición en la que en las PASO compitieron cinco listas.

Estos son, uno por uno, todos los nombres que acompañarán a Alak en su gestión:

JEFE DE GABINETE- CARLOS EDUARDO BONICATTO

El Jefe de Gabinete será Carlos Bonicatto, abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de un vecino destacado de nuestra ciudad elegido por unanimidad del Concejo Deliberante; y reconocimiento “Cavalliere” otorgado por el Presidente de la República de Italia.

Fue el Primer Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, electo por unanimidad de ambas Cámaras Legislativas y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Se desempeñó como Subsecretario de Control de Gestión y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2020 a 2023); fue Vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.; Diputado Provincial y Secretario General de la Municipalidad de La Plata.

SECRETARÌA GENERAL -ANÍBAL NORBERTO GÓMEZ

Aníbal "Chucho" Gómez será el Secretario General. Fue electo Concejal de la ciudad de La Plata desde el 2017 al 2021. Se desempeñó además como funcionario de la ANSES, donde fue Director Nacional de Verificaciones de 2020 a 2023; y Jefe de la Unidad de Atención Integral II en La Plata (de 2009 a 2016).

En el ámbito municipal, además, fue Director de Juventud de la Municipalidad entre el 2005 y 2007 y previamente ocupó el cargo de Presidente del Consejo Municipal de la Juventud. En el marco de la actividad académica fue miembro de la Federación Universitaria Bonaerense (FUB), y Consejero Académico del Claustro Estudiantil, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Entre 2014 y 2017 fue Consejero Provincial del Partido Justicialista bonaerense, y secretario General de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de 2000 a 2001.

SECRETARÍA DE GOBIERNO - GUILLERMO CARA

Guillermo "Nano" Cara tendrá a cargo la Secretaría de Gobierno. Fue concejal del Frente de Todos entre 2019 y 2023; previamente, y desde el año 2013, Concejal y Presidente del Bloque Unidad Ciudadana. Es Presidente del Instituto de Pensamiento para la Justicia Social desde 2011 a la fecha.

Autor del libro “Aportes para Repensar la Ciudad de La Plata”. Congresal Nacional y Provincial del Partido Justicialista de La Plata. Fue Director de Biblioteca y Técnica Legislativa del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA - GUILLERMO FEDERICO COMADIRA

Guillermo Comadira es abogado, Master en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Austral. En el gabinete de Alak ocupará la Secretaría de Legal y Técnica. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires fue Secretario Legal y Técnico de la Contaduría General; Jefe de Asesores de la Secretaría Legal y Técnica y asesor de la Secretaría General y del Ministerio de Infraestructura.

En la esfera nacional, se ha desempeñado como asesor de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación y como asesor legislativo en el Honorable Senado de la Nación.

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBICOS - SERGIO RESA

En el área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos estará Sergio Resa, que es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1984, especializado en Planificación Estratégica Urbana CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano). Actualmente es docente de Teorías y Planificación Territorial I y II de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad nacional de La Plata.

Es miembro del Laboratorio de Planeamiento y Gestión Estratégica –LPGE- de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Fue Director de Planeamiento urbano de la Municipalidad de La Plata durante los años 1991 a 2007, asesor en ámbitos ejecutivos de la Provincia de Buenos Aires y Director de Proyectos del Instituto de la Vivienda de La Provincia de Buenos Aires (2012-2015), Director de Infraestructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y autor del proyecto de ordenanza de creación del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Municipalidad de La Plata (COUT), y secretario técnico del mismo durante los años 1996 al 2007.

Además fue consejero Titular del consejo provincial de hábitat y vivienda de la Provincia de Buenos Aires durante los años 2014 al 2015; y ha participado como consultor PNUD, UNLP, Fundación CEPA en más de 18 proyectos de planes urbanos y planes estratégicos en diversos municipios de la Argentina.

SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS- MARCELO DARÍO GIAMPAOLI

En la Secretaría de Hacienda y Finanzas estará Marcelo Giampaoli. Es Contador Público y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de La Plata, donde cuenta con actividad docente.

Se desempeñó como Director General de Ingresos Públicos, desde el año 1999 al 2016 y como Secretario de Economía y Hacienda desde el 2019 al 2023 en la Municipalidad de La Matanza. Ha sido Vocal, Tesorero y miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS), entre 2004 y 2015.

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN - MERCEDES LA GIOIOSA

La Licenciada en Economía con Posgrado sobre Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Mercedes Lagiosiosa, ocupará la Secretaría de Producción. Fue Secretaria de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Directora Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, oportunidad en la cual tuvo a cargo Programa Nacional de Fortalecimiento de Parques Industriales).

Además se desempeñó como Jefa de Gabinete del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y Directora de Coordinación de Políticas Productivas del Ministerio de Economía de la Nación.

SECRETARÍA DE JUSTICIA - MARINA MONGIARDINO

Marina Mongiardino es abogada de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña como Mediadora Prejudicial. Ahora será la nueva Secretaria de Justicia del municipio platense.

Fue directora de Anticorrupción de la Subsecretaría de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y Directora de Asuntos Legislativos de la Agencia de Asistencia Técnico-Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión del Ministro Julio Alak. Es Consejera del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Plata, desde el 2018 hasta la actualidad.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIEGO MARIO ABEL PEPE

Diego Pepe, que tendrá a cargo la Secretaría de Seguridad, es abogado, especialista en derecho procesal.

Ocupó el cargo de Asesor del Instituto de la Vivienda de la provincia de Bs As y es ex Asesor del diputado Provincial Walter Abarca, ex Director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Actualmente Presidente del Club CRISFA (CENTRO RECREATIVO INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS). Pepe es esposo de Paula Gotelli y padre de 5 hijos.

SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y CONVIVENCIA - VÍCTOR HORTEL

De la Secretaría de Control Urbano y Convivencia se hará cargo el abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Víctor Hortel, quien cuenta con 35 años de ejercicio profesional; con cursos de Postgrado en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Inteligencia Estratégica Nacional, Política Criminal y Seguridad.

Se desempeñó en la Justicia Provincial, la Justicia Federal de CABA y la Justicia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupando todos los cargos desde el ingreso como meritorio en la justicia provincial hasta el cargo de Defensor General de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando por los cargos de Secretario de la Cámara Federal y Secretario General de la ahora Cámara Federal de Casación Penal.

Es Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNLP. Militante político del Peronismo, desempeñándose actualmente como Secretario de Formación del Partido Justicialista de la ciudad de La Plata.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - NICOLÁS CARVALHO

Nicolás Carvalho será el Secretario de Desarrollo Social. Es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Diplomado Superior en Género y Políticas Públicas - Flacso.

Se desempeñó como Subsecretario de Políticas Sociales (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación; ⁠Prosecretario de Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata; ⁠Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; ⁠Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Agroindustria de la Nación y ⁠Técnico Investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN - TOMAS BARBIERI

Oriundo de San Carlos de Bariloche, Tomás Barbieri ocupará la Secretaría de Modernización. Es graduado de licenciatura en sistemas en la Universidad Nacional de La Plata, de la que participó en áreas institucionales y de gestión.

Es socio fundador y director de desarrollo de negocio de Devp, una empresa de software con presencia en varios países, ha liderado el diseño y ejecución de proyectos innovadores para clientes en Argentina, Estados Unidos, Escocia y España. Además, colaboró con proyectos tecnológicos en ámbitos públicos en la Presidencia de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Formó parte durante el 2023 del directorio de Arsat, como director. Su interés es aplicar la tecnología para el crecimiento de la industria nacional.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA POPULAR - CLAUDIA AZUCENA GALLARDO

En la Secretaría de Economía Popular estará Claudia Gallardo, con trayectoria en Gestión en Economía Popular, Social y Solidaria en distintos marcos institucionales Nacionales, Provinciales y Municipales. Además es miembro de la Mesa Ejecutiva del Movimiento Evita La Plata.

SECRETARÍA DE CULTURA - ANA AMELIA NEGRETE

Licenciada en Comunicación Social de la UNLP y docente universitaria, Ana Amelia Negrete se hará cargo de la Secretaría de Cultura. Fue concejala (2021-2023) y gestora y productora cultural.

Integrante de diversos colectivos culturales de la Ciudad de La Plata. Asesora de Florencia Saintout en la sanción y promoción de la ordenanza 11301 de Espacios culturales alternativos en el Concejo Deliberante de La Plata. Gestora de Ciclos Culturales masivos como Cultura Cumbia en Tecnópolis y en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Asesora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires 2022-2023).

Desde el año 2000 participó en diversos procesos como gestora de la comunicación y la cultura ligada a proyectos comunitarios, sanitarios, de derechos humanos, vinculados especialmente a juventudes, personas mayores, mujeres y diversidades.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN- PAULA LAMBERTINI

La Licenciada en Psicología Paula Lambertini, que concejala de Unión por la Patria entre 2021 y 2023 y Jefa Regional de ANSES (2020-2023), tendrá a función de ser la Secretaria de Educación.

Fue Directora del Centro de Formación Profesional número 408, especializado en Turismo y Desarrollo (2013-2017) y Coordinadora de participación ciudadana, Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación (2008-2012). Además se desempeñó como Directora de políticas de género de la Dirección General de la Mujer de Cancillería (2004-2007).

SECRETARÍA DE SALUD – MARIA SOLEDAD FERNÁNDEZ

En la Secretaría de Salud fue designada María Soledad Fernández. Medica generalística, magister en salud pública de la UNR, y egresada de la UNLP, nació en La Plata hace 47 años, y tiene 1 hijo de 13 años.

Ex coordinador médica de PAMI La Plata, referente de Sanidad de Fronteras La Plata, referente regional de médicos comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación. Médica municipal en distintos centros de salud.

SECRETARÍA DE MUJERES Y DIVERSIDAD - SILVINA PERUGINO

Silvina Perugino será secretaria de Mujeres y Diversidad. Es Abogada de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, especialista en género y comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y maestranda en Género, Sociedad y Políticas Públicas (FLACSO).

Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Viene de desempeñarse como Directora Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires (2019- 2023).

Fue asesora legislativa en comisiones vinculadas a la temática en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre 2001 y 2014.

SECRETARÍA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD - GASTÓN CASTAGNETTO HERRÁN

Gastón Castagneto tiene 34 años y vive en Villa Elvira. Ahora será el nuevo secretario de Relaciones con la COmunidad.

Hace 11 años fue parte de la fundación del partido Kolina en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Alicia Kirchner, el cual preside actualmente. Fue coordinador del programa Argentina Trabaja en el Ministerio de Desarrollo social de la nación entre 2013 y 2015; entre 2015 y 2019 fue concejal de nuestra ciudad y presidente del bloque Unidad Ciudadana. Recientemente se desempeñó como director del Sistema Alimentario Escolar en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires. Militante peronista desde muy joven, asume este desafío convencido de que cuando el municipio se pone al frente de la gestión se transforma la realidad de sus ciudadanos.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL - LUIS FEDERICO ARIAS

Luis Arias ocupará la Secretaría de Coordinación Municipal. Obtuvo su título de Abogado y luego de Especialista en Derecho Administrativo en la UNLP, donde también cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Desarrolló su actividad profesional durante diez años aproximadamente, siendo consultor en diversos organismos nacionales, provinciales y municipales. Se desempeñó en el cargo de Juez en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (2003/2018) y desde 2021 hasta la fecha, se ha desempeñado como Concejal de nuestra Ciudad.

Posee una vasta trayectoria como docente en diferentes cursos dictados en nuestro país y en el exterior.

SECRETARÍA DE AMBIENTE. GUILLERMO MARTÍN ESCUDERO

El secretaro de Ambiente será Guillermo Martín Escudero, psicólogo y orientador educacional. Se desempeñó como docente universitario en la UCALP, fue director de Adicciones de la Municipalidad de La Plata entre 2008 y 2013 y secretario de Seguridad entre 2013 y 2015.

Entre 2017 y 2021 fue diputado provincial y desde 2021 a la actualidad se desempeñó como concejal del Municipio platense.