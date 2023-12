Elon Musk dijo que ya se puede reservar Starlink en Argentina: precio y velocidad

El servicio de internet satelital de Starlink desembarcó en Paraguay, según consignó hoy el empresario Elon Musk, CEO de SpaceX, compañía que desarrolla el proyecto en diferentes partes del mundo, en tanto que desde el sitio web de Starlink ya se habilitó la reserva del servicio para la Argentina, tras el anuncio del presidente Javier Milei de liberar los servicios de internet satelital.



"¡Starlink ya disponible en Paraguay!", expresó hoy Musk en una publicación de la red social X (antes Twitter), en la que reposteó un tuit de la firma anunciando su llegada al país vecino, que se convirtió así en "el número 70 de la Tierra donde las personas pueden conectarse a Internet de alta velocidad y baja latencia desde el espacio".



El presidente de Paraguay, Santiago Peña, respondió a Musk a través de la misma red social, dándole la bienvenida a su firma y enviándole una invitación a su país: "Te esperamos pronto Elon Musk", enunció.



En tanto, desde hoy, en el sitio web oficial de Starlink ya se encuentra disponible la reserva del servicio de internet satelital para la Argentina, con un costo de US$ 9 a depositar en el momento de la operación, según se indica.



"Haga el pedido ahora para reservar su Starlink. Starlink se centrará en proveer servicio en su área a partir del segundo trimestre de 2024", indica la firma en referencia a su llegada a la Argentina.



En ese sentido, aclara que "la disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria" y que "los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura".



Milei anunció este martes, en el marco del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, titulado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina", la liberación de los servicios de internet satelital "para permitir el ingreso de empresas como Starlink", según señaló en su mensaje transmitido por cadena nacional el miércoles último por la noche.



En tal sentido, el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial incluye modificaciones a la Ley Argentina Digital (Ley Nº 27.078), al indicar que "la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre".



En lo que respecta a Paraguay, el presidente de ese país había anunciado en octubre último el desembarco de Starlink: "Conectar todo nuestro territorio al mundo digital es un paso fundamental para lograr nuestras metas de gobierno. La conectividad a internet es más que tecnología, es también inclusión y oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos sin importar donde estén". .



En tanto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de ese país, Gustavo Villate, señaló hoy que, "para el Gobierno, esto significa brindar una opción de servicio en zonas fronterizas donde hoy no llegamos con otro tipo de conectividad, principalmente para los servicios de salud, centros educativas y comisarías que hoy no tienen esta infraestructura".



"Recibimos unos equipos para hacer las pruebas y la verdad que están funcionando muy bien y con una velocidad que no tiene nada que reclamar, con un delay bajísimo para una conectividad satelital", indicó el funcionario en declaraciones a Radio Nacional del Paraguay.



En este sentido, precisó que Starlink puede proporcionar un ancho de banda de alrededor de 150 megabits, dependiendo del plan y del tipo de servicio ofrecido comercialmente.



Los equipos que recibieron por parte de Starlink "son para verificar el escenario en dónde queremos usar", aclaró Villate, resaltando además que el alcance del servicio posibilitará cumplir con poblaciones alejadas de Asunción, capital paraguaya, y el área metropolitana.