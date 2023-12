Todo listo para vivir la tradición de los muñecos

Alrededor de un centenar de grupos “muñequeros” serán protagonistas directos de la reedición, esta noche, de la tradición platense que consiste en despedir el año y recibir el que llega con la ceremonia de la quema de los muñecos de personajes significativos en el mundo del espectáculo, el deporte o la política -ver suplemento especial-.

En cada punto con su horario, con números adicionales y hasta baile, una vez que se terminan los brindis en familia, se acercará la hora para ir hasta la esquina, la plaza o las ramblas a presenciar la quema.

Esta año, a las dificultades económicas se sumaron las del clima, con una feroz tormenta que dañó algunas figuras en construcción a principios de mes.

Para evitar cualquier embate climatológico, más allá de que el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para la Región, los jóvenes que se encuentran dando los últimos retoques de sus respectivos momos montan guardias con nylon y chapas para no sufrir sobresaltos. Las guardias también son claves para no padecer, como ocurrió en ediciones anteriores, actos de vandalismo.