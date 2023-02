El calor se llevó la luz en áreas del Casco y el Norte

Un apagón que afectó a un amplio sector de la zona norte de la Ciudad, puntualmente a Ringuelet, Tolosa, Gonnet, Villa Castells y City Bell, se registró ayer, en algunos casos, por varias horas. No zafaron tampoco algunos sectores dentro del casco urbano platense, como zonas aledañas a la Terminal de Ómnibus y Barrio Norte.

Consultada Edelap por EL DIA, a raíz del prolongado y extendido corte de luz, la prestataria respondió que “se produjo una salida de servicio en la red de distribución de energía que abastece a la zona. El personal ya se encuentra trabajando para resolverlo en el menor tiempo posible”. Más tarde, se indicó que los cortes se daban en zonas puntuales y que para las 23 comenzaría a volver el servicio. Pero al cierre de esta edición, nuestra redacción seguía recibiendo reclamos de frentistas.

La falta de luz provocó malestar y bronca. Es que la interrupción en la prestación ocurrió en una de las jornadas más calurosas de lo que va del verano, con una temperatura máxima real que a las 14 tocó los 35 grados y una sensación térmica que a esa hora llegó a los 36 grados. Anoche, la Ciudad seguía siendo un horno. En casos, a oscuras en casa.

En un contexto, entonces, de calor agobiante, ni ventiladores ni equipos de aire acondicionado pudieron funcionar. Hubo, asimismo, casos desesperantes en aquellos domicilios donde el servicio de luz está directamente relacionado con el suministro de agua.

Tal fue la situación que vivieron numerosos vecinos de Gonnet. En la localidad, muchas viviendas no reciben agua de la red y se proveen a través de perforaciones. Ese sistema trabaja con bombas eléctricas. Entonces, un número significativo de familias padeció el peor combo: la falta de funcionamiento de equipos de refrigeración y de agua en las canillas.

Isabel, vecina de 487 y camino Belgrano, lamentó el hecho de no contar con luz en su domicilio. “El agua viene con baja presión desde enero y encima hoy -por ayer- no hay una gota. Somos dos personas grandes. No tener esos elementos es peligroso para nuestra salud. Queremos quejarnos por teléfono a Edelap y nos hace ir a las redes sociales y así no nos podemos comunicar”, planteó la mujer.

También desde Gonnet se quejó una vecina de 504 y 15. “Acá la luz se cortó a la mañana y volvió recién a las cinco de la tarde. Nos pasamos toda la tarde, con este calor, sin poder prender nada que nos alivie un poco. Pero lo peor es que a las siete y media de la tarde se volvió a cortar y ya vamos varias horas sin luz”, dijo.

Por la misma razón reclamó en el teléfono de Edelap, María, vecina de 502 entre 11 y 12, a quien la empresa distribuidora le otorgó el número de reclamo 528.7720.

También se quedaron sin luz y sin agua a la vez vecinos de la zona de 15 y 493. “Pagamos fortunas de Edelap y resulta que tenemos cortes a cada rato”, remarcó una de las usuarias de ese barrio afectadas por la falta del servicio eléctrico.

Villa Castells sufrió el mismo corte de energía y ese caso se comunicaron con este diario vecinos de 13 y 497; 494 entre 10 y 11; 12 entre 488 y 489; y 9 bis entre 506 y 507.

Sin luz en plena actividad

El ritmo del centro comercial de City Bell se alteró a partir de las dos de la tarde, cuando se interrumpió el servicio de una fase del sistema eléctrico y así, algunos locales permanecieron con luz y otros no.

Por el apagón, los dueños de los locales de la calle Cantilo pusieron el grito en cielo, ya que habían transcurrido varias horas, caía la noche y la falla seguía sin resolverse. “Es una fase la que se corta”, lamentó una comerciante.

El apagón se fue dando como una suerte de dominó, en el sentido de que los primeros cortes sucedieron en las localidades del norte de la periferia platense y a medida que fueron corriendo las horas fueron quedando a oscuras sectores en dirección al casco urbano, como varias cuadras de Tolosa, y otros ya del Barrio Norte y del Centro.

Una gran cantidad de usuarios de esas zonas reclamaron por el corte de luz, por caso, familias de 8 entre 36 y 37, diagonal 107 entre 8 y 39, diagonal 74 entre 4 y 5 (mano hacia Plaza Italia). En este último caso, Edelap indicó que se trató de una falla del alumbrado público.

En La Loma fue distinto. En 46 entre 28 y 29 se cortó a las tres de la tarde, y a las diez de la noche la situación seguía igual. “Es una vergüenza, porque además llamamos a Edelap y no nos contesta ninguna persona”, dijo, con bronca una vecina que obtuvo el número de reclamo 528.7177.

La mujer se quejó, además, porque la de ayer no fue la única interrupción. “También ayer -por el jueves- nos quedamos sin luz desde las 14.56 a 16.15. Llamé a cuanto teléfono tiene Edelap y alguien me respondió que había corte en la zona de 116 a 22 entre 46 y 72”.

CABA y Conurbano

También hubo problemas en el Gran Buenos Aires. Unos 50.000 hogares de diferentes distritos del Conurbano y también de algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron cortes en el suministro eléctrico, en esos casos de los operadores Edenor y Edesur.

Según se informaba en la página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 18.20 un total de 45.601 usuarios de Edesur y 3.946 de Edenor permanecían sin suministro.

A lo largo del viernes fueron constantes los llamados de vecinos reclamando por los cortes de luz

Entre las localidades bonaerenses más afectadas dentro del área de concesión de Edesur se encontraban Avellaneda (11.953), Ezeiza (5.426), Esteban Echeverría (4.941) y Quilmes (3.505).

En CABA la mayor cantidad de interrupciones se registraron en los barrios de Recoleta (3.351) y Villa del Parque (2.714).

En el área de concesión de Edenor, entre las localidades bonaerenses más afectadas se encontraba San Isidro (1.542); mientras que en CABA se registraban más cortes en los barrios de Palermo (64) y Villa Urquiza (40).