Caso Lucio: las pruebas que condenaron a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Paéz

Luego de casi dos meses de juicio, hoy finalmente se conoció la sentencia de la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Paéz. Ambas mujeres fueron halladas culpables.

Estas fueron las múltiples pruebas que tomó en cuenta el Tribunal de Santa Rosa para tomar esta decisión. En primer lugar, el informe de la autopsia que reveló qué fue lo que generó la muerte de Lucio Dupuy el 26 de noviembre de 2021.

Según los médicos a cargo del examen forense, el niño sufrió un politraumatismo, presentando "lesiones varias en partes del cuerpo", que incluían "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo". Se reveló que presentaba "un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna", y poseía quebrada la cadera. Además, el médico que llevó a cabo la autopsia dio a conocer que el Lucio fue víctima de "abusos sexuales de reciente y vieja data".

Otro de los puntos que el tribunal tuvo en cuenta, fueron los informes médicos que registró el pequeño. Los mismos se trataban de cinco ingresos a centros médicos en un período de tres meses con diversas lesiones.

15/12/2020: fue ingresado en el Hospital Evita, donde se le diagnosticó y fue tratado por "traumatismos de miembro superior".

18/12/2020: asistido en el Hospital Molas, fue diagnosticado con "fractura en su muñeca y mano"

22/01/2021: se lo acercó a una salita médica del barrio Río Atuel donde le detectaron un nuevo "traumatismo de miembro superior".

01/02/2021: es asistido nuevamente en el Hospital Evita por "traumatismo en el cuerpo".

23/03/2021: por tercera vez, es ingresado al Evita, donde es diagnosticado con "mallet finger", una malformidad del dedo provocada por fractura ósea.

Por otro lado, estuvieron los chats entre las dos que se conocieron en el juicio:

“Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”, le escribió Magdalena a Abigail luego de que esta última dejara en evidencia que lo había golpeado: “Lucio se mandó un moco y le pegué”. En la misma conversación, aclaran que Lucio se portaba mal, y por ello, la pareja de su madre le pegaba.

En otro chat, la madre de Lucio le dice a su pareja: “Abi, ¿cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”. Esta situación se había generado luego de que el niño volviera de la casa de un amigo, donde consumía grandes cantidades de comida debido a la falta de alimentación en el hogar que compartía con su madre. Ante esto, nuevamente la respuesta de Abigail: golpear a Lucio.

Luego de esto, Magdalena le dice a su novia “mirá, yo a Lucio no lo quiero ni ver. Me amarga la vida”. Ante la golpiza que le había brindado, Paéz le responde que "sería mejor no llevarlo a la escuela”.

En sus conversaciones, la pareja discutían por el hecho de que Lucio "interfiere en sus vidas", y en base a esto, Abigail afirma “estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No podemos salir. No podemos hacer nada con este pendejo acá”.

En última instancia, las declaraciones de los más de 100 testigos que se presentaron a lo largo de las 18 audiencias, entre los que se encontraban el padre de Lucio, su abuelo, madres de compañeros del jardín y maestras del jardín de infantes.