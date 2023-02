La mesa provincial del PRO tuvo su cumbre en La Plata

La Mesa Provincial del PRO se reunió este mediodía en La Plata de cara a lo que será el intenso año electoral.

La cita se dio en el hotel emplazado sobre la Av. 44 en el El Retiro en donde estuvieron presentes el ex intendente de Vicente López (hoy funcionario larretista) Jorge Macri, el precandidato a gobernador Diego Santilli, el diputado Cristian Ritondo y los intendentes Julio Garro, Néstor Grindetti, Pablo Petrecca, Javier Martínez, Héctor Gay, Diego Valenzuela y Ezequiel Galli.

También formaron parte del encuentro Ramiro Tagliaferro, Martiniano Molina, Adrián Urreli, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Daniela Reich, Soledad Martínez, Silvia Lospennato y - Florencia Retamoso.

La reunión se dio en el contexto de la pelea nacional y bonaerense en la que, una vez más, alumbrará el reclamo de buena parte de los alcaldes del PRO, que procuran evitar conflictos en sus territorios y garantizarse sus reelecciones. Básicamente pretenden que la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no estalle en sus distritos.

La opción de máxima es que donde haya intendentes del PRO no se abra interna, pero es una aspiración que viene chocando con las intenciones de Bullrich de plantar candidatos en aquellos distritos en los que los alcaldes ya definieron apostar por Larreta.

La idea de ordenar ese debate emerge como uno de los temas principales de discusión, aunque no el único. El reclamo de que la Provincia garantice los fondos comprometidos a la gestiones locales también estará en la agenda, en coincidencia con lo que discutirán los jefes comunales del radicalismo. La mesa provincial del PRO es liderada por el ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien ahora aspira a ser candidato a jefe de Gobierno porteño y suceder a Horacio Rodríguez Larreta.