El mensaje de Ibarra para los hinchas tras el empate ante Central Córdoba: "Entiendo el enojo de la gente"

Los murmullos en las tribunas de la Bombonera eran demostrativos del descontento de los hinchas "xeneizes" con la actuación de su equipo en el partido con Central Córdoba, que terminó empatado 0 a 0.

El técnico boquense aceptó que a su escuadra le faltó elaboración y le mandó un mensaje a los seguidores del conjunto azul y oro. "Entiendo el enojo de la gente, todos queremos ganar, pero los jugadores necesitan confianza". "Con los cambios busqué aire fresco, pusimos dos 9, pero no conseguimos desbordar y tirar centros. No generamos situaciones, salvo algún remate", continuó.

Boca Juniors fue el único grande que sumó en la segunda fecha de la Liga Profesional, pero no pasó del empate y el DT analizó el encuentro y pidió paciencia: "Jugamos un gran primer tiempo y en el segundo nos costó poco más. Central Córdoba no nos dio los espacios y nosotros no encontramos los espacios", hizo mea culpa.

En efecto, el conjunto dirigido por el ex lateral "xeneize", generó las mejores opciones en la primera mitad, pero luego sufrió la elaboración.