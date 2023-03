La crisis bancaria impactó fuerte en acciones y bonos argentinos

La crisis financiera desatada por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) -uno de los 20 bancos más importantes de Estados Unidos- impactó en los principales mercados del mundo, lo que en el plano local quedó reflejado en la caída de 4,73 por ciento de la bolsa porteña, bajas de hasta 7 por ciento en las acciones de firmas argentinas en Wall Street y suba de 5,3 por ciento en el riesgo país.

En el panel líder del Merval las bajas fueron encabezados por los papeles de Transener (-7,78 por ciento); Central Puerto (-6,80 por ciento); Aluar (-6,64 por ciento); Transportadora de Gas del Norte (-6,53 por ciento); e YPF (-6,42 por ciento).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron YPF (-6,9 por ciento); Despegar (-5,4 por ciento); BBVA Argentina (-5 por ciento); Irsa (-4,7 por ciento); y Transportadora Gas del Sur (-4,7 por ciento).

Únicamente las acciones de Loma Negra (2,5 por ciento) y Globant (0,7 por ciento) finalizaron con resultados positivos.

Riesgo país, altísimo

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares llegaron a bajar 1,5 dólares, pero en el tramo final lograron “suavizar” la caída y retroceder solo 30 centavos promedio al cierre del día.

Por su parte, los títulos en pesos con ajuste por CER cerraron con altibajos.

En este marco, el riesgo país anotó un incremento de 5,3 por ciento, para quedar en 2.323 puntos básicos, a pesar del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar oficial cerró ayer con una cotización promedio de $208,88, con una suba de 92 centavos respecto del viernes.

Por su parte, el denominado dólar “blue” o informal registró un incremento de cuatro pesos, en $377 por unidad.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5 por ciento, a $395,57; mientras que el MEP cayó 0,3 por ciento, a $ 379,51.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de $1,13 respecto al cierre previo, en un promedio de $201,86.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $271,54 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, a $344,65.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45 por ciento- se ubicó en $365,54, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25 por ciento-, se ubicó en $417,76.

Para el olvido

Fernando Staropoli, ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil, dijo que la de hoy fue “una rueda para el olvido en el mercado doméstico. A la falta de dólares en el Banco Central, la sequía y el año electoral se sumó el descontento de los mercados globales que miran con preocupación la caída de algunos bancos en EE UU”

“Los ADR argentinos en Nueva York cayeron bruscamente, y casi sin excepción. Con estos ingredientes, el Merval no tuvo otro destino que no fuera una fuerte corrección de 4,73 por ciento, descendiendo de nuevo hasta los 225.227 puntos básicos”, detalló el analista.

En lo que respecta a la renta variable y fija, Starapoli sostuvo que “se vio afectada fuertemente por el contexto. Las acciones líderes registraron caídas como los de Transener del 8,49 por ciento e YPF del 7,29. Asimismo, los bonos experimentaron bajas entre el 0,8 por ciento y el 2 por ciento a lo largo de la curva de vencimientos”.

Otro analista, Diego Martínez Burzaco, jefe de Research de Inviú, dijo que por el lado doméstico “hace tres semanas que los bonos en dólares vienen castigados después de un rally que tuvieron. Eso puede ser atribuible: primero, a una toma de utilidades porque habían subido muchísimo y, segundo, por la expectativa de algún anuncio, swap o algún repo con bancos internacionales por parte de Massa para sostener el precio de la deuda y engrosar las reservas que por ahora quedó stand by”.

“Encima pasó lo que pasó con Silicon Valley Bank y los otros bancos que generó que los inversores salgan de los activos de riesgo, incluido obviamente bonos argentinos, y van activos seguros, como los bonos del Tesoro americano. Entonces, hay un sesgo más hacia la baja de corto plazo para los activos de riesgo como los argentinos”, agregó

Los operadores locales están atentos al efecto en los bancos locales, que con caídas de hasta 1,54 por ciento, por ahora no han sentido el efecto de manera directa.

“Salvo que los mismos bancos de afuera se pongan más conservadores y bajen las líneas de corresponsalía para operaciones de comercio exterior con los bancos locales para preservar el capital”, explicó a EFE el director de Research for Traders, Gustavo Neffa.

Por el momento, lo que se temía, que era un efecto contagio, un riesgo sistémico, pudo ser controlado por la estadounidense Reserva Federal (Fed).

“Para que el impacto se sienta en Argentina, va a tener que ser una crisis financiera que al menos por el momento no se ve. Por el momento, la situación está controlada, lo que no quiere decir que no pueda cambiar rápidamente”, advirtió a equity sales & trading de Grupo Financiero, Santiago Ruiz Guiñazú.