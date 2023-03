Sudamericana: la Conmebol confirmó una modificación para la próxima edición

Se acerca el sorteo de la Copa Sudamericana 2023, que se realizará en la sede de Paraguay el próximo lunes 27 de marzo. Estudiantes y Gimnasia son dos de los equipos argentinos que lograron la llave para la fase de grupos.

Desde Conmebol confirmaron una buena noticia para todos los equipos participantes. Se trata de cambios en los montos y premios que recibirán, a medida que avancen en la competencia.

La Confederación detalló que en la primera fase, cada equipo recibirá U$S 225.000 en condición de local y U$S 250.000 en calidad de visitante, lo que significa un monto que rondará los U$S 900.000 al terminar la fase de grupos. A esto se le suma U$S 100.000 por partido ganado, beneficio exclusivo para esta etapa de la competencia.

Para la previa de los Octavos de Final, el dinero recibido será de U$S 500.000 y para los Octavos, los equipos obtendrán U$S 550.000. Para Cuartos de Final se elevará a U$S 600.000 y para Semifinales U$S 800.000.

Para la última instancia, a disputarse el 28 de octubre próximo, el pozo es de U$S 2.000.000 para quien quede segundo y U$S 5.000.000 para el campeón. En total, la Copa Sudamericana dispuso U$S 77.800.000 en premios, es decir, el 30% que en años anteriores.