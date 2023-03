Se pone en marcha, el torneo Metro de hockey

El día llegó. Se pone en marcha hoy, desde las 16, el Metropolitano femenino de hockey. En el marco del torneo de Primera División, Santa Bárbara “A”, que el año pasado culminó entre los cuatro mejores equipos del certamen de la máxima categoría, recibirá a San Fernando “A”, en su cancha de Manuel B. Gonnet. Cabe destacar, que a partir de la presente temporada, se estarán sumando Asociación Coronel Brandsen y Albatros.

A continuación se detallan, los partidos del resto de los equipos platenses entre las diferentes categorías:

Primera B: San Fernando “B” vs Santa Bárbara “B”.

Primera C1: San Luis “A” vs Champagnat (la Primera jugará a partir de las 11).

Primera C2: Mariano Moreno vs Universitario “A”.

Primera D1: Huracán vs Estudiantes “A” y Santa Bárbara “C” vs Belgrano “B”.

Primera D2: Universitario “C” vs Italiano “B”.

Primera D3: Universitario “B” vs Mitre “B”.

Primera D4: San Martín “B” vs Santa Bárbara “D”.

Primera E1: Santa Bárbara “F” vs Universidad de La Matanza.

Primera E2: Gimnasia “A” vs Belgrano DS, Estudiantes “B” vs Los Pinos y Pucará “C” vs Universitario “D”.

Primera E3: Ducilo “B” vs San Luis “B” (desde las 10:30, jugará la Primera) y Everton vs Tigre RC.

Primera E4: San Cirano “B” vs Santa Bárbara “E”.

Primera F1: Albatros vs Deportivo Santa Bárbara “B”.

Primera F2: CASI “D” vs Gimnasia “B” y Asociación Coronel Brandsen vs Nueva Chicago, en la cancha de Asociación y Progreso de Brandsen.