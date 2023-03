Quejas por infraestructura de facultades del Bosque

Las presidentas de los centros de estudiantes de las facultades del bosque denuncian falta de mantenimiento y malas condiciones en los edificios centrales que se agudizaron con la ola de calor.

“Imaginate ir cursar a la facultad con 38 grados el aula llena de gente, no corre aire, hay un solo ventilador para todas esas personas, te empezás a sentir mal querés ir al baño a refrescarte y no hay agua, el olor es insoportable te vas sin poder lavarte la cara, vas a buscar agua para tomar y no hay porque los dispensers de agua fría funcionan con el agua corriente de la facultad” relata Candela Ruiz, titular del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria, ante una realidad que golpea día a día a los estudiantes que asisten a esa casa de estudios.

Por su parte, Sheila Abranchick, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAYF) advierte que “las altas temperaturas fueron el escenario de compañeros y compañeras desmayados y descompuestos en los pasillos y en las aulas, la falta de aires acondicionados o ventiladores está siendo el mayor obstáculo para que podamos habitar la facultad con normalidad, además de las condiciones deplorables en las que se encuentran los baños”.

El verano caliente que registró temperaturas récords superando la mínima con 28° despertó una serie de quejas de vecinos de varios puntos de la Ciudad que advertían la falta de luz y de agua en medio de una ola de calor agobiante. Esto no fue ajeno a las facultades que, en el caso de Veterinaria tuvo que suspender sus clases por la falta de servicios. Pero ésta problemática deja entrever un conflicto mayor que, según explican las representantes estudiantiles, viene de antaño y es la falta de mantenimiento y de limpieza de los edificios de ambas facultades.

Desde los centros de estudiantes conducidos por la Franja Morada, agrupación que lidera 10 de las 17 facultades, solicitan a las autoridades de Ciencias Agrarias y Forestales que tomen medidas urgentes sobre las condiciones edilicias del edificio en el que se desarrollan las cursadas, la adecuación de las aulas. Abranchick fue contundente a la hora de explicar que “suspender o realizar las clases virtuales sólo es un parche ante el verdadero problema, que es la falta de condiciones óptimas para cursar, en este caso ventiladores y acondicionadores. Es un reclamo que lleva más de una década y que trasciende a todas las gestiones de la facultad y que aún no tiene respuesta”.

También “hoy en día por la falta de agua los baños se cierran haciendo imposible la normal vida universitaria, tenemos baños clausurados desde hace años, faltan insumos básicos como papel y jabón que en el último tiempo se ha regularizado pero siempre sucede que no es suficiente para los 800 alumnos que hacen uso diario de las instalaciones”, explica la dirigente estudiantil.

Por su parte, la Facultad de Veterinaria presenta problemáticas similares: tuvo suspendidas las clases la semana anterior, por falta de agua y una ola de calor agobiante como factor de imposibilidad de permanecer en las instalaciones de la casa de estudios. La presidenta del Centro de Estudiantes explica que “desde el año 2014 hay registros de pedidos por parte de la agrupación en un mismo reclamo: abastecimiento de agua, jabón, papel y mantenimiento del edificio que tiene problemas estructurales serios con baños que tienen puertas, inodoros y mochilas rotas”. Explica que la falta de elementos para mantener las aulas acondicionadas tiene un impacto directo en los estudiantes que durante estos días sufrieron desmayos, descompensaciones que se agravan con la falta de servicios.

En diciembre del 2022 se aprobó a través del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata el presupuesto para este año con considerables partidas presupuestarias para ambas facultades. Ciencias Agrarias y Forestales con la suma de $90.272.45 y Veterinarias la suma de $89.994.672.

Así mismo, al área de Planeamiento Obras y Servicios de la UNLP le fue destinado 313 millones de pesos para mejoras edilicias para las facultades y dependencias de la universidad .