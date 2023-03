Si hay foto, hay romance: Gallardo y Alina Moine juntos en Europa, la imagen que confirmaría la relación

Pasaron casi cuatro años desde que comenzaron a circular los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine. Coincidió con -en ese momento- su reciente separación de la madre de sus hijos.

Pese a que se encargaron personalmente de desmentirlo, las versiones que lo daban por seguro nunca dejaron de circular. Sin embargo, una fotografía recientemente conocida le daría veracidad a este romance que lleva varios años.

Todo comenzó en septiembre del 2019 pero se conocieron en diciembre del 2018, cuando la conductora encabezó los festejos desde el escenario por la consagración de River en la Libertadores de ese año.

En 2017, el ex DT de River se divorció de la madre de sus cuatro hijos, Geraldine La Rosa. De su amor de casi tres décadas nacieron Nahuel, Matías, Santino y Benjamín.

Solos y libres, la periodista y el director técnico habrían iniciado un romance hace cuatro años. En este tiempo, ambos aseguraron que su relación no iba más allá de una linda amistad.

“Lo que dijeron no es verdad y de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla”, habría respondido Gallardo en ese momento. Por otro lado, Moine respondió: “Como periodista deportiva, tengo mi teoría pero prefiero dejarlo así. No tiene sentido darle entidad”.

En las últimas horas, Luli Fernández en Socios del Espectáculo reveló la imagen más esperada: ellos dos juntos de paseo por Europa. “Fue tomada hace no tantos meses”, aseguró la panelista.

El hombre que aparece en la fotografía es quien la tomó: “Se le rompió el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado”.

“Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires. Lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte. Ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla. Es una relación que lleva mucho tiempo”, concluyó la modelo y panelista.