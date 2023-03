El lado oscuro de la chica polaca que dice ser Maddie

A medida que pasan los días, van saliendo a la luz más detalles de quién es Julia Wendell, la joven que asegura ser Madeleine McCann, la nena británica que desapareció en 2007 en Portugal. Ahora se conoció el lado oscuro de este personaje, el cual incluye hasta videos para adultos.

Lo cierto es que cada vez los investigadores están más cerca de desechar la chance de que realmente sea Maddie. En cuando a la chica polaca también se supo que, además de afirmar que tiene pruebas de que es la persona buscada, sus padres deslizaron que padece problemas psicológicos y estuvo con psiquiatras y medicada. Y, en ese contexto, medios internacionales revelaron más detalles opacos de Wendell.

Por ejemplo, que el sueño de la joven de 21 años siempre fue ser famosa. Y para ello primero se inclinó por el canto, luego por el modelaje y, por último, se volcó al mundo de la pornografía.

Según publicó el diario español La Vanguardia, Julia creó varios perfiles en sitios para adultos, pero más tarde los terminó cerrando. La principal hipótesis sobre esta acción es que así busca “borrar una huella digital”, que se interponga en su deseo de demostrarle al mundo que es McCann.

Es que ella contó con canales verificados en algunas web y eso significa que debió mostrar un pasaporte o una identificación personal que acredite que es ella. Este tipo de documentos solo se emiten junto con una partida de nacimiento, algo a lo que ella indicó que nunca accedió por culpa de sus padres, según su relato. “Sí, he hecho videos pornográficos, pero no soy actriz porno, y que los haya hecho no cambia nada”, declaró Wendell al sitio El Mundo de España. Mientras que en Instagram dijo que “mi actual madre me robó mi confianza cuando era una niña, siempre se metía conmigo y se burlaba de mí, me hirió emocionalmente muchas veces”. “Me metí en plataformas malas (en referencia a PornHub) porque tuve una infancia mala”, agregó.