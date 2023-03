Furiosa respuesta de la Brujita Verón a una hincha del Pincha que lo criticó por vacacionar en Miami

Un posteo amoroso de Juan Sebastián Verón en sus redes sociales, en donde aparece junto a su pareja, Valentina Martín, a quien le dedica un emotivo texto, tuvo enormes repercusiones y dio lugar a miles de likes. Sin embargo, una hincha del Pincha realizó un comentario picante en la publicación y provocó la reacción de la Brujita.

"Que esto no te haga olvidar de tus hermosos perros y de la fiel hinchada que tenés de nuestro querido ESTUDIANTES y salga a flote de este mal momento por la mala elección de técnicos y futbolistas", le objetó la usuaria e hincha Pincharrata.

Ante el comentario, la Brujita, que se encuentra de vacaciones con su novia en en Miami, retrucó de la siguiente forma: "No sé cuántos años tenés ni que hacés, pero te cuento: desde que nací estoy en el club y antes de la llegada de Bilardo que colaboro. Le hice todas las canchas del Country de mi bolsillo, más otras cosas (Gimnasio, etcétera)".

Y agregó: "Volví y no me fui nunca, poniéndole el hombro y el pecho en todo momento, desde lo económico también. No me voy a poner ahora en una publicación sobre algo personal a contar cada cosa. Estuve siempre".

El directivo de Estudiantes además deslizó que "mucha gente que no se banca una derrota se olvida y le falta el respeto al apellido que creo le da y dio mucho al club. Con aciertos y errores, pero siempre pensando en la institución. Muchos ingratos y desmemoriados".

"Los perros están bien, ya voy hablar de eso también cuando llegue a La Plata", cerró la Brujita.