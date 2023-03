La pobreza subió al 39,2%: afecta a más de 18 millones de personas

En Argentina más de 18 millones de personas eran pobres a fines de 2022. Eso representa un 39,2 por ciento de todo el país, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra representa una suba de 2,7 puntos con respecto al 36,5 por ciento registrado en el primer semestre de 2022 y de casi 2 puntos en relación al 37,3 por ciento del primer semestre de 2021. Implica, además, el registro de más de un millón de nuevos pobres.

En cuanto a la indigencia -que afecta a quienes ni siquiera tienen las necesidades básicas satisfechas- era del 8,1 por ciento al cierre del año pasado. Apenas un poco menos que el 8,2 por ciento que mostró el segundo semestre de 2021 y que el 8,8 por ciento del primer semestre de 2022.

El desglose de los datos por trimestre arroja cifras más preocupantes: en el tercer trimestre de 2022 la pobreza fue del 37,7 por ciento y en el cuarto, del 40,7 por ciento. A su vez, la indigencia afectó al 7,8 por ciento de los argentinos en el tercer trimestre y al 8,4 por ciento en el cuarto trimestre 2022.

Pero si esos números ya desgarran, mucho más desalienta observar que en los primeros seis meses del año pasado la pobreza entre los más chicos (de 0 a 14 años) había afectado al 50,9 por ciento. Un dato que al final de 2022 se disparó hasta el 54,2 por ciento y que, sobre todo, golpeó a los menores de 6 a 11 años (aquí el flagelo llegó al 56,5 por ciento). Traducido en números son unos 6 millones de niños pobres.

La pobreza, según se desprende del informe del Instituto que conduce Marco Lavagna, se produjo entre todos los rangos de edad, pero especialmente impactó los menores de 17 años y mayores de 65 años.

Por regiones, el NOA y NEA, con el 43,1 y 43,6 por ciento respectivamente,superan la media nacional ( 39,2 por ciento). Se destacan en ese sentido Resistencia (Chaco) con el 54,0 por ciento y Concordia (Entre Ríos) con el 55,2 por ciento.

En tanto que en los partidos del Conurbano (que es la región más poblada del país, con 12,7 millones de habitantes) la pobreza escaló del 42,3 por ciento al 45 por ciento para alcanzar a 5.743.731 personas, de las cuales 1.251.148 son indigentes.

En este contexto, el 39,2 por ciento de pobreza a nivel nacional que se difundió ayer quedó muy cerca del 42 por ciento de 2020, tras el parate económico producto de la pandemia.

¿Más alta?

Aquella cifra podría repetirse ahora, según advirtió Martín González Rozada, profesor de econometría de la Universidad Di Tella e investigador y consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para quien “la pobreza llegaría al 42,2 por ciento si se tomara en cuenta el semestre comprendido entre septiembre de 2022 y febrero de 2023”.

Para el especialista, “lo que ha ocurrido, sobre todo en el segundo semestre de 2022 y está ocurriendo en el primer trimestre del 2023, es que en términos del incremento de los ingresos de las personas que trabajan, esos ingresos han aumentado menos de lo que aumentó la inflación de la canasta básica total”, dijo y agregó que su previsión indica que la pobreza seguirá aumentando en 2023.

En ese sentido, abundó: “Cuando uno mira la película completa, lo que uno observa es que para tener una caída significativa en el tiempo en la pobreza, necesitamos crecer. Y la Argentina desde hace más de 10 años que no crece. Entonces está en una pobreza estable y alta”.

Precisamente, los datos del Indec salieron a la luz en medio de una coyuntura atravesada por un menor crecimiento, una sequía que afecta severamente la entrada de divisas, a la par que los salarios se deprimen y la inflación, la indigencia y la pobreza se aceleran.

Para tener en cuenta, los valores de las canastas que se toman como referencia para medir las líneas de indigencia y de pobreza, aumentaron el año pasado 103,8 por ciento y 100,8 por ciento, respectivamente, varios puntos por encima de la inflación -que estuvo en el orden del 94,8 por ciento- y de los ingresos.

En 2022, los salarios formales o registrados tuvieron una suba promedio del 95,8 por ciento y los informales, de apenas el 65,4 por ciento, según el Índice de Salarios del Indec. “En promedio, el ingreso total familiar aumentó 37,3 por ciento. Y las canastas regionales promedio aumentaron 43,5 por ciento (Canasta Básica Alimentaria) y 44,4 por ciento (Canasta Básica Total o de pobreza)”, aclaró el Indec.

Un dato que no sorprende

El dato de ayer no sorprendió a especialistas como Jorge Colina, de Idesa: “Este es un resultado que se esperaba, porque la línea de pobreza creció entre el primero y el segundo semestre un 45 por ciento cuando el salario de los informales creció sólo el 25 por ciento. Esto implica una caída real en los ingresos laborales de los pobres, que es la informalidad, de 14 por ciento”, afirmó, al tiempo que aclaró que “la ayuda social no compensa la pérdida real en los ingresos laborales de los pobres, porque la principal fuente de ingreso de los hogares pobres, no son los planes asistenciales, son los ingresos de la informalidad”.

En esta línea, Colina alertó que “lo peor está por venir en el primer semestre de este año, porque la inflación se está acelerando y los ingresos informales están yendo muy detrás. Encima, la medición de la pobreza del primer trimestre de 2023 estará por encima del 40 por ciento y se publicará el 27 de setiembre, a unas tres semanas de las elecciones”.

En el Conurbano (la región más poblada del país) la pobreza escaló del 42,3% al 45%

Las cifras tampoco sorprendieron a Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), para quien “el proceso inflacionario y una caída del nivel de actividad explican el aumento de la pobreza”. Para el sociólogo “la indigencia no sube más gracias a los planes sociales. Llama la atención que la pobreza no aumentó más. Esto pasó producto de que hubo más trabajos que, aunque precarios, permitieron compensar. Esto ahora parece agotarse. Estamos en un franco ascenso de la pobreza, producto de la estanflación”.

Desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Cedlas), Leopoldo Tornarolli apuntó lo que consideró todo un hito en la economía argentina: “Aunque las estadísticas de empleo indican que la desaceleración económica de finales del año pasado no impactó en el mercado laboral del cuarto trimestre, 2022 fue el primer año en este siglo en el que se registró simultáneamente un crecimiento del producto bruto interno per cápita y una suba en la proporción de la población en situación de indigencia y pobreza”, dijo, y agregó que “este resultado es consecuencia directa de la altísima inflación que sufrió la Argentina durante el año pasado”.

Tornarolli completó su análisis lamentando que “2023 será un año más perdido en la lucha contra la pobreza”.