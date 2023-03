Piden que se reactive una investigación por abuso

Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual, ocurrido a la salida de un boliche en la zona de Plaza Moreno, en 2021, fue archivada en dos oportunidades por la fiscalía de instrucción. Pero la joven que inició el camino de búsqueda de justicia, en base a los extremos de su acusación, tuvo que volver a apelar para que se impulse la investigación, hoy totalmente paralizada.

Por razones obvias, no se brindan datos de la chica, que era menor al momento de los acontecimientos que narró, con pasajes de mucha angustia y dolor. En aquel entonces, ella tenía 17 años.

Ahora, con el patrocinio letrado del doctor Daniel Apaz, está intentando que el caso se destrabe. Claro que su impugnación, bajo el título “Presenta Revisión”, aún no ha sido resuelta. Y eso que fue ingresada en la Fiscalía General de La Plata en octubre de 2022.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario del hecho, a la salida de un local en las calles 11 y 50, la adolescente, que estaba totalmente mareada, no sabe si por la ingesta de alcohol o algo que pudieron haberle suministrado, terminó adentro de un vehículo de color rojo con, al menos, tres personas de sexo masculino.

“No sé a dónde fui, no sé la dirección. Se me borró todo. Y después lo último que me puedo llegar a acordar que estaba en una cama, con una persona teniendo relaciones”, mencionó.

Los detalles de la declaración, con situaciones muy violentas y desagradables, también se evitan por razones obvias.

Lo concreto que la joven pudo identificar al supuesto autor de la agresión sexual, quien “estaba tranquilo y se reía”, aseguró.

La ansiada liberación y el reencuentro con sus afectos, que la estaban buscando desde hacía varias horas, asustados porque no sabían dónde estaba, también fue descripto en la nota.

Lo mismo que las declaraciones de algunos conocidos, que hablaron sobre su personalidad y comportamientos, y todas las consideraciones de los informes técnicos de parte, con los que intentó demostrar que su relato no era producto de una fantasía y el daño que el evento traumático, le ha generado.

Por todo lo expuesto, solicitaron el desarchivo de la pesquisa y el giro a otra unidad fiscal de investigación, para que llegue a la verdad material del hecho.