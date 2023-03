El Presidente lo criticó y Milei le salió al cruce con todo: “Es un inútil”

El presidente Alberto Fernández y el diputado Javier Milei protagonizaron un contrapunto picante. El mandatario lo acusó de “empleado de las multinacionales” y el libertario lo tildó de “inútil”, en medio de una polémica en la que terminó participando la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

Todo arrancó cuando el Presidente apuntó a Milei al afirmar que “es un empleado de las multinacionales”. Y acotó: “No me quiero detener en este personaje, ¿pero quién le paga a Milei? Es un trabajador de las multinacionales y propone una libertad individualista. No quiero que los jóvenes se desencanten con él. Muchos de los que hablan de democracia y libertad no la respetan. Eso incluye a muchos dirigentes de JxC”, señaló el jefe de Estado.

Milei salió enseguida a retrucar fiel a su estilo. “Me cuentan que el inútil del Presidente Alberto Fernández salió a cuestionar de qué vivo. Vivo de mi laburo, Alberto. Como hice toda mi vida. Algo que vos no entendés porque te hiciste millonario de hacer lobby para esas multinacionales que decís odiar”, retrucó el diputado liberal y precandidato presidencial.

Pero después fue más duro: “No te preocupes, dentro de un año vas a saber lo que es un laburo honesto porque se te acaba el curro de la política. Ocúpate del país que lo has destruido desde que asumiste”.

Además, de la respuesta en redes sociales, Javier Milei emitió un duro comunicado contra el Presidente: “Sería bueno que el Alberto que ahora cuestiona a las grandes empresas recuerde cuando se convirtió en lobbysta de grandes grupos económicos internacionales, mientras estos estaban enfrentados al kirchnerismo”.

“Hay muchos Albertos. El menemista, el duhaldista, el kirchnerista, el cavallista, el anti K, el que volvió a ser K para nuevamente ser rival de los K. Si vemos su carrera política entenderemos lo que ha sido su gobierno. Un péndulo constante, sin rumbo, y repleto de contradicciones”, agregó.

“A la casta le encanta hablar de cómo nos financiamos. Nosotros lo hacemos con aportes voluntarios de los espacios y militantes que conforman La Libertad Avanza. No le costamos un peso al Estado argentino, como si le salen ustedes que son un grupo de chorros y parásitos”, criticó.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, recogió el guante y salió a contestarle al diputado libertario. Sin embargo, su respuesta fue bastante extraña y generó críticas en redes sociales.

“¿De qué laburo, Milei? Te aviso que ser diputado es incompatible con tener otros laburos. Y el sueldo lo donás. Así que me perdí”, aseguró Cerruti.

Alberto Fernández había interpretado sobre el crecimiento de Milei en las encuestas que “la pandemia ha afectado a todos y particularmente a los más jóvenes, que vieron con frustración su juventud, y aparece alguien que le dice palabra libertad, pero detrás de esa palabra hay una gran mentira, porque se beneficiarán pocos y esos jóvenes no se van a beneficiar”.

“Milei parece un antisistema pero es el sistema. Trabajó para esta estructura económica que cuestiona, es empleado de las grandes empresas multinacionales”, apuntó el jefe de Estado.