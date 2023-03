Entre el "operativo clamor" y la interna, se conocen los argumentos de la condena a Cristina en la causa Vialidad

Se avecina cierta agitación del mundillo cristinista en las próximas horas, tres días movidos para el universo que órbita a la vicepresidenta. Lo primero: el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer hoy los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos contra Cristina, dictada en la llamada causa Vialidad.

Anoche se insinuaba una vigilia de la tropa leal a la vice en las puertas de Tribunales, aunque no quedaban en claro los motivos. ¿Respaldo a ella? ¿Mensaje a los jueces que la condenaron? Con la lectura de los argumentos condenatorios, estarán habilitadas las partes -defensa, fiscalía- para avanzar por el camino de las apelaciones. Es que la condena no está firme y eso es justamente lo que voltea el relato de que Cristina está proscripta para presentarse en las próximas elecciones.

El de la proscripción será uno de los ejes del acto que tendrá lugar el sábado en Avellaneda, donde se espera una masiva concurrencia de la militancia híper K que, en una puesta en escena sin referencias a la figura del presidente Alberto Fernández, clamará para que Cristina revea su postura -adelantada volcánicamente el día en que fue condenada- de no ser candidata a nada.

EL OPERATIVO CLAMOR

El intendente local, Jorge Ferraresi y, sobre todo, el ministro provincial Andrés “Cuervo” Larroque asoman como los principales organizadores. Este último comanda el frente “La Patria es el otro”, suerte de línea interna que encabeza el operativo clamor en favor de la postulación de la vicepresidenta.

Ella, por cierto, no concurrirá. Dicen que nunca estuvo prevista su presencia, que es más un gesto para que reflexione. Otra lectura posible es que sigue convencida de no presentarse en las boletas del Frente de Todos y prefiere no convalidar la idea contraria. Matices.

De lo que nadie duda es que en Avellaneda, la afilada lengua del Cuervo, o de cualquier otro orador, volverá a realizar el ejercicio que más parece agradar en ese bando: pegarle a Alberto, del que Larroque ha dicho cualquier cosa, incluso que duda si el jefe de Estado realmente quiere que gane el peronismo en octubre.

Es que esta facción cristinista detesta la idea de que Fernández vaya por la reelección, previa presentación en una Primaria, tal como él mismo insinúa.

Cristina aparecerá el sábado, en este caso en Viedma, Río Negro. Será en un acto académico en el que recibirá el doctorado honoris causa de una universidad provincial. Si bien el temario de la ponencia de la vice es sobre todo económico, nadie descarta que deje definiciones fuertes sobre la Justicia, dado que un par de días antes habrá hablado el tribunal que la condenó, y por su conocida, machacada, cruzada contra la Corte Suprema.

LA INTERNA SIN FIN

¿Hablará de Alberto? Nadie los sabe. Pero llega a Viedma con el antecedente del conflicto que se desató entre ellos luego de que el sitio oficialista El Destape publicara declaraciones en “off the record” (fuera de micrófono, sin destino de publicación) atribuidas al Presidente en las que presuntamente él advertía que, si ganaba en una PASO, podía convertirse en quien “termine con 20 años de kirchnerismo”. Una bomba a la que Cristina se refirió despectivamente el martes en un acto en el Senado.