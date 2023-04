“Daré lo mejor para estar siempre dentro del equipo”

Fernando Rubén Zuqui llegó al equipo titular de Estudiantes, y considerando el nivel exhibido desde que recuperó un protagonismo central, desembarcó para quedarse en la formación que está en manos de Eduardo Domínguez y tras las sucesivas victorias frente a Newell’s e Independiente recuperó parte del terreno perdido en la presente Liga Profesional.

El mendocino de Luján de Cuyo, quien fue postergado por Abel Eduardo Balbo en el primer tramo de la presente temporada, reapareció en la línea media del conjunto albirrojo cuando una lesión de José Ernesto Sosa dejó un puesto vacante, y en base a buenas actuaciones, en las últimas fechas, le aseguró a la formación equilibrio en la franja central y precisión en las jugadas de pelota parada.

Zuqui valoró el triunfo conseguido el fin de semana en Avellaneda, contra Independiente, por el resultado en si y por la forma: “Por más que el rival no está pasando un buen momento, tiene buenos jugadores, y fuimos justos ganadores. Manejamos la pelota la mayor parte del tiempo y cuando se produjo el empate no era merecido. Pero la personalidad nos permitió sacar el partido adelante, ganar tres puntos que nos pone más cerca de los puestos que queremos ocupar, y un gol más no hubiera sido injusto”.

Reconoció el desgaste que significó el viaje a Bolivia para jugar por la Copa Libertadores, tema sobre el cual aclaró que “hablamos, y llegamos a la conclusión que en Avellaneda jugábamos un partido que era necesario ganar. Lo hicimos todos juntos, el grupo”.

“Domínguez nos dio tranquilidad, una manera de jugar para competir en todos los frentes”

Sobre la rotación de jugadores que podría decidir el técnico cuando la agenda sea más apretada todavía, con partidos definitorios, Zuqui trató de ser claro en la previa de las presentaciones que aparecen en el horizonte, contra Atlético Tucumán, Boca y Tacuary de Paraguay: “Estudiantes tiene un plantel amplio, y quien entre lo tratará de hacer de la mejor forma. El técnico es el que decide, pero en lo personal daré lo mejor para estar en la mayor cantidad de partidos posible dentro del equipo”.