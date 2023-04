"De los mediocres no habla nadie": el picante posteo de Cacho Garay, el humorista imputado por violencia de género

Ahora, deberá presentar una caución de un millón de pesos. Así, el humorista Cacho Garay será liberado en las próximas horas, después de recibir la imputación de un fiscal por amenazas con el uso de un arma contra su esposa, en contexto de violencia de género.

Recordemos que, Juan Garay saltó a la fama en el programa de Tinelli, y fue denunciado por quien es su pareja desde hace 13 años, Verónica "Bambi" Macías.

Si bien la primera denuncia ocurrió el fin de semana pasado, la mujer dijo que fueron dolorosos y distintos episodios en contexto de violencia de género, como amenazas con armas de fuego y abuso sexual.

La pareja del humorista volvió a declarar y ahora amplió su denuncia. Por otra parte, bueno es saber que, el miércoles el fiscal Daniel Carniello allanó la vivienda familiar ubicada en calle 20 de Septiembre y detuvo a Garay. El humorista fue imputado por uso de arma de contexto de violencia de género y tenencia ilegítima de armas de uso civil.

Asimismo, el personal policial que trabaja para la Unidad Fiscal de Violencia de Género encontró en la vivienda siete armas: un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimidos.

Por su parte, el humorista subió una frase que se le atribuye al artista plástico catalán Salvador Dalí. "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”, destacó.

En su grave denuncia, Verónica Macías dijo que Garay la habría obligado a participar de fiestas sexuales y a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Además, su abogado José Manuel Fiz, relató que la mujer también mencionó que era víctima de violencia económica, porque ni siquiera accedía a una tarjeta de crédito u otro bien monetario de su marido para cubrir necesidades básicas.

Vale recordar que, de hacer humor en fiestas privadas y bares de Mendoza, Cacho Garay (69) decidió presentarse en un concurso de humor que realizaba Marcelo Tinelli en el viejo VideoMatch. Y, en el 2000, fue el ganador del Campeonato Nacional del Chiste. Luego llegó la fama. Y en sus últimas presentaciones sumó a su mujer a sus espectáculos. Bamby Macías es una cantante lírica, nacida en Córdoba, quien conoció al humorista en 2010, cuando tenía tan solo 19 años. Finalmente, luego de 13 años en pareja, el pasado domingo, la joven radicó una denuncia por violencia de género en contra del humorista.