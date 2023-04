Lanzaron los Juegos Bonaerenses 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hoy la edición número 32 de los Juegos Bonaerenses, que reúne distintas disciplinas deportivas y culturales, y aseguró que las competencias son "un instrumento para la igualdad".



"Me tocó ir al cierre de los anteriores juegos y es conmovedor ver a los pibes y pibas que participan, es algo que no se van a olvidar nunca, que marca un antes y un después y tiene que ver con generar condiciones y derechos de acceso al deporte, a la diversión, al disfrute", dijo Kicilof.



"Pocas políticas son tan transversales y marcan tanto la identidad de nuestra Provincia y el orgullo de ser bonaerense", celebró el mandatario bonaerense.



Kicilof remarcó que los Juegos Bonaerenses son "un instrumento para la igualdad y para la equidad, un instrumento de justicia social y -como dijo el Cuervo (el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque) si no lo hace el Estado, no lo hace nadie".



"Siento orgullo por cómo están creciendo los juegos, con más disciplinas y más participantes", destacó el gobernador al presentar la 32da. edición de los Juegos Bonaerenses en un acto en el Polideportivo de Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza; el ministro Larroque; el subsecretario de Deportes, Leandro Lurati; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.



El gobernador contó que antes de este acto presidió la entrega de netbooks a estudiantes de 21 colegios secundarios del distrito y remarcó que al contar con esa tecnología "se les abre un mundo de posibilidades".



"Tenemos que generar y garantizar la igualdad de oportunidades y eso lo puede hacer el Estado.Tiene que haber un Estado que garantice derechos, y donde hay una necesidad aparecen los Juegos Bonaerenses, los Conectar, las viviendas, las escuelas arregladas y un hospital mejor. Porque seguimos trabajando por más derecho al futuro", afirmó el funcionario.



Por su parte, la intendenta de Quilmes agradeció al gobernador por "disponer del presupuesto y herramientas para que los Juegos Bonaerenses puedan ser disfrutados con dignidad, como tiene que ser".



El subsecretario de Deportes Leandro Lurati afirmó que los Juegos Bonaerenses "tienen que ver con la identidad", algo en lo que también coincidió la titular del Instituto provincial de Cultura, Florencia Saintout, quien recordó que los juegos están vinculados a los "Juegos Evita".



Larroque consideró que los Juegos permiten "desarrollar la potencialidad de un pueblo. Trabajamos para garantizar los juegoe en este 2023 y para garantizar Juegos en el 2023, el 2025, el 2026 y el 2027. Eso es con un Estado presente", remarcó.



Los interesados en participar tienen tiempo hasta el 30 de abril para anotarse en forma electrónica en: https://juegos.gba.gob.ar/ y representar a su municipio.



En la edición 2023 habrá un abanico de más de 100 disciplinas para las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas, Adultos Mayores y Estudiantes Universitarios. Y contará con sus tres etapas habituales de competencia: Municipal, Regional y Final Provincial.



La Etapa Municipal se llevará a cabo del 1 de mayo al 30 de junio; y la fecha estipulada para la fase Regional está pautada entre el 1 de julio y el 31 de agosto.



Desde el Gobierno provincial se destacó que la Final Provincial se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en Mar del Plata, como es habitual.



El año pasado, los Juegos Bonaerenses -que se llevan a cabo hace 32 años de manera ininterrumpida- reunieron a 350.000 participantes durante toda la competencia y para la presente edición se proyecta un récord de inscripciones



Las personas con discapacidad podrán participar de un gran número de disciplinas tales como Voley sentado, Tenis de Mesa, Natación, Goalball, Fútbol PC, Fútbol Int. Síndrome de Down, Fútbol con Discapacidad Intelectual, Bonaerenses en Carrera, Boccia, Básquet S/R, Bádminton y Atletismo.



Al igual que en la edición pasada, los deportes en los que podrán formar parte las Personas Trasplantadas serán: Atletismo, Natación y Tenis de Mesa.



Desde la página oficial de Juegos Bonaerenses (juegos.gba.gob.ar) también se realizará la inscripción a la Copa Buenos Aires para determinadas disciplinas.



Se trata del torneo mediante el cual la Subsecretaría de Deportes seleccionará a las y los representantes provinciales que competirán en los Juegos Nacionales Evita. Esas disciplinas son Básquet 5, Handball, Hockey, Cestoball, Rugby, Futbol 11, Voleibol, Fútbol 7-Mixto, Beach Voley, Futsal y Básquet 3 vs 3, entre otras.