Comenzó el juicio oral contra Sebastián Villa

Después de tres años, en la jornada de ayer se dio por iniciada la primera audiencia del juicio oral contra el futbolista colombiano que juega en Boca Juniors, Sebastián Villa. Su ex pareja, Daniela Cortés, ratificó su denuncia a través de la aplicación Zoom desde Colombia.

El futbolista habría golpeado y amenazado a su pareja de aquel entonces, quien esa misma noche difundió imágenes de sus heridas en las redes sociales y a la mañana posterior formalizó la denuncia.

Es por esto que el jugador está imputado por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Si el Juzgado lo encuentra culpable podría recibir una pena de hasta seis años de prisión.

En la primera audiencia, la jueza Claudia Dávalos rechazó una nulidad pedida por la defensa y validó incorporar como prueba a una testigo clave: la empleada doméstica que tenía la pareja en ese momento.

A su vez, declaró Cortez, quien dijo que cuando el futbolista tomaba alcohol se transformaba y comenzaban los insultos y las agresiones.

“Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular”, señaló. “Tomaba y me agredía, yo no aguantaba. Eran muchos sucesos”, añadió. A su vez, relató un episodio en el que supuestamente Villa le pegó en la cara con una mano en la que tenía un anillo y luego presuntamente le propinó una serie de patadas.

Fernando Burlando, abogado de la víctima, señaló que a partir de la denuncia Villa tuvo una perimetral. Durante el proceso de investigación se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas que denotaron ser más que importantes para la elevación a juicio oral.