Revelan macabros detalles del crimen de una mujer en La Plata: del asesino no se sabe nada

Aún son horas de enorme conmoción en La Plata tras el crimen de una mujer que fue hallada sin vida en un descampado de la localidad de Sicardi, más precisamente sobre la calle 658 entre 1 y 115. Tal como informó EL DIA en su edición anterior, en primera instancia se supo que el cuerpo presentaba un balazo en el tórax, pero ahora se revelaron macabros detalles.

En base a lo informado por fuentes policiales y judiciales, los investigadores reconocieron ayer que la víctima fue identificada. Por un lado reportaron que sus iniciales son M.S., y por el otro que tenía 36 años, de piel trigueña y cabello rojizo, y vivía en nuestra ciudad. “Además se confirmó que presentaba lesiones traumáticas mortales en la cabeza y en el tórax”, detallaron a este diario.

Asimismo los peritos que trabajaron en la escena del crimen determinaron que la víctima fue asesinada en el lugar en el que fue encontrada, por lo que descartan la posibilidad de una escena secundaria. Estos son datos clave para empezar a buscar pistas del asesino de quien, por el momento, no se sabe nada.

Voceros del caso señalaron que hasta el momento no se ha establecido el móvil del crimen, por lo que no se sabe si se trató de un femicidio o de un ajuste de cuentas. “Al identificar a la víctima se pudo corroborar que no tenía radicada denuncias de violencia de género”, revelaron a EL DIA ayer en horas de la noche en medio de la investigación que se lleva adelante. Asimismo confirmaron que se convocó declarar a familiares y conocidos de la mujer, siendo testimonios de total relevancia para el avance de la investigación que podría tener novedades importantes durante las próximas horas.

Un balazo en el tórax y golpes

“Las pericias arrojaron que la víctima presentaba un golpe en la cabeza y un disparo en el tórax pero recién comienza la investigación”, dijeron fuentes judiciales.

Según revelaron a este diario, por el momento “no hay ninguna denuncia previa por averiguación de paradero” que recaiga sobre la víctima, por lo que se investigan distintas hipótesis en torno al crimen.

Con los dichos de testigos y el relevo de las imágenes de cámaras de seguridad cercanas al punto se espera poder reconstruir los últimos movimientos de la mujer, aunque conlleva un grado de complejidad ya que la zona es descampada, rodeada por parcelas utilizadas para siembra y pastoreo.

Puntualmente, el sitio donde se la encontró el cuerpo es una zona conocida como “el camino de las llamas”, debido a la presencia de un criadero de estos animales, que está alejado de las viviendas del barrio y no cuenta con buena iluminación.

En la causa interviene la fiscal Virginia Bravo, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 del Departamento Judicial de La Plata, quien ordenó la realización de la autopsia para establecer si los restos presentan más lesiones, y que al cierre de esta edición se encontraba abocada al avance de la investigación.