Recordaron a los veteranos y caídos con un emotivo homenaje en Plaza Malvinas

En el marco de los homenajes realizados este domingo a los excombatientes al cumplirse 41 años de la Guerra de Malvinas, el Centro de Fomento y Biblioteca Popular General San Martín dijo presente frente al histórico portón de la Plaza Malvinas Argentinas. Además, se llevó adelante el tradicional homenaje "un vecino, una flor" con la participaron de muchos vecinos junto a familiares y ex combatientes.

En un acto muy emotivo, Natalia Orazzi, presidenta del Centro de Fomento San Martín dijo unas palabras recordando a los soldados que partieron desde el histórico portón. Luego de esto la escritora Beatriz Milne Rotundo, madre del ex combatiente Sergio Omar Rotundo también presente, leyó un poema que le dedicó a su hijo y a sus hermanos combatientes. Una placa con ese poema decora una de las paredes laterales del portón. Sergio Rotundo es ex combatiente y parte del CEMA (Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas).

Además, el Cecim homenajeó a los soldados caídos y se reconoció a las personalidades destacadas en el compromiso con la Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. Además, recibieron el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

En tanto, desde esta tarde se realiza un festival con entrada libre y gratuita que contará con la participación de Nahuel Pennisi, Lidia Borda, Hijas de su Madre, Gonza Fernández y DJ Manos Livres.