Alquileres y ventas paralizadas por el conflicto en el Registro: "Un desastre", dicen martilleros

En el marco de las protestas que se realizan en el Registro de la Propiedad (ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-21-2-21-37-el-registro-con-protesta-y-tramites-complicados-la-ciudad), tras el rechazo del acuerdo con los gremios sobre un salario digno, quienes ahora están en disconformidad son los martilleros y corredores públicos de la Provincia, que afirman están "inactivos" ya hace mas de un mes y medio.

Esto se debe a que desde el Registro afirmaron que su funcionamiento es normal, pero que "no se reciben trámites de carácter urgente" porque "no se llega con los plazos".

"Hace 45 días no recibimos ningún informe de dominio o inhibición, por ende no podemos vender ni alquilar ninguna propiedad. Hay cientos de familias angustiadas con sus casas reservadas que aún no pueden mudarse", relató a este medio Maximiliano, corredor Público.

A su vez, en esta misma línea agregó: "En muchos casos, son inquilinos trabajadores que no pueden tomar posesión de sus casas alquiladas porque no se pueden chequear las garantías entregadas. Han generado un desastre. Realmente una actitud egoísta y poco empática con la sociedad".

Por último, subrayó que "tengo inquilinos, gente trabajadora, que tiene que entrar a su casa alquilada y no puede hacerlo. Esta gente a su vez, tiene que irse a otro inmueble porque se le finalizó el contrato y no lo pueden abandonar. También están frenadas las ventas, no se pueden firmar los boletos de compra-venta. Los vendedores están embargados, hipotecados".