Santa metió cuarta, estiró el invicto y está tercero en el Metro de hockey femenino

Santa Bárbara "A" no detiene su andar. El equipo tricolor, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, encadenó su cuarta victoria consecutiva al vencer como local a San Martín por 3 a 1, en el marco de la quinta fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey. Además, las chicas mantienen su calidad de invictas y siguen prendidas en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la máxima categoría.

El partido arrancó cerrado y con muchas imprecisiones por cada lado. Santa Bárbara tuvo el control de la bocha, pero esa posesión le faltó claridad en el ataque; mientras que San Martín se refugió en el fondo para tratar de salir de contragolpe. De este modo, las llegadas sobre las áreas brillaron por su ausencia con un tránsito intrascendente sobre la mitad de la cancha, que en el caso del local le faltó la profundidad necesaria como para poder quebrar el blindaje defensivo de la visita.

El cotejo se destrabó a los cinco minutos del tercer cuarto, cuando un bochazo largo cruzado fue capturado por Julieta Bueloni, que ingresó libre de marca por la banda izquierda y definió con calidad ante la salida de la arquera de San Martín. Santa Bárbara se adelantaba en el tanteador: 1 a 0.

En ese mismo parcial, Santa aprovechó un envío de revés de Malena Re para ponerse 2 a 0; aunque restando treinta segundo para la finalización del tercer cuarto, la visita descontó con un córner corto que fue capitalizado por la experimentada Agustina Gorzelany.

Parecía que se le podía complicar, pero todo lo contrario. San Martín sintió el desgaste de los primeros 45 minutos. Santa Bárbara lo supo capitalizar y sacar provecho con la circulación de la bocha y cristalizar la victoria con un córner corto de Agustina Capobianco. Final 3 a 1. Tres puntos más para seguir bien arriba y posicionarse en la tercera colocación con 13 unidades.

En la próxima fecha, las chicas de Santa Bárbara "A" visitarán a Quilmes "A".

A propósito estos fueron los resultados de los restantes enfrentamientos del torneo de la máxima categoría de Damas: Belgrano 0, Arquitectura 1; Ciudad de Buenos Aires "A" 0, San Fernando "A" 3; Vélez Sarsfield 1, Italiano 2; St. Catherine's 1, River Plate 2; SIC 2, Banco Provincia 0; San Lorenzo de Almagro 3, Quilmes "A" 2 y Lomas 2, GEBA "A" 2. Con dichos marcadores, Arquitectura continúa siendo el único líder con la totalidad de puntos obtenidos en las primeras cinco jornadas del certamen femenino.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Pucará 1, Santa Bárbara "B" 2 (Agustina Vilchez y Sara Prieto).

Primera C1: San Luis "A" 7 (Morena Tijero -2-, Camila Roberti -2-, Nazarena Tenaglia, Sofía Romano, Lucía Marelli y Sofía Gamarra), Mitre 0. El equipo Marista sigue puntero e invicto con todos los puntos cosechados en las primeras cinco fechas

Primera C2: Banfield 0, Universitario "A" 1 (Oriana Carnevalli). La "U" frenó al puntero e invicto de la zona.

Primera D1: Berazategui 0, Estudiantes "A" 2 (Renata Carabás y Mercedes Diotto) y Cardenal Newman "B" 0, Santa Bárbara "C" 0.

Primera D2: Universitario "C" 4 (Julieta Aicardi -2-, Agustina Borrego y Constanza Lond) , Asociación del Sur 1.

Primera D3: Universitario "B" 0, Regatas Bella Vista "B" 1.

Primera D4: Santa Bárbara "D" 0, Liceo Naval "B" 2. Se jugó en cancha de Gimnasia.

Primera E1: Santa Bárbara "F" 5 (Agostina Magalí González -2-, María Belén Estrada, Josefina Aguirre y Fiorela Pantanetti), Monte Grande "C" 0.

Primera E2: Champagnat "B" 4, Universitario "D" 0, Estudiantes "B" 2 (Juliana Romero y Milagros Mangini), Los Matreros "B" 1 y Gimnasia "A" 4 (Micaela Ermili -2-, Guillermina Agudo Porras y Micaela Tornari), Pucará "C" 0. Las Lobizonas jugaron en Santa. En tanto, Las Pinchas marchan líderes e invictas con la totalidad de los puntos (15).

Primera E3: H.C, Andersen "B" 1, San Luis "B" 3 (Julieta Di Santo, Pilar Galán y Aicha Tabbai) y Everton 1 (Catalina Pujol), Miraflores Country Club 2.

Primera E4: Banade "B" 1, Santa Bárbara "E" 3 (Manuela Espósito, Malena López Doyhenard y Julieta Gardella).

Primera F2: Comunicaciones "B" 0, Gimnasia "B" 2 (Ariadna Caimi y Guadalupe Velasquez) y Asociación Coronel Brandsen 1 (Constanza Rossi), Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 1.

Primera F3: San Fernando "C" 6, Albatros 0.

Mañana se seguirá disputando la quinta fecha del torneo de Caballeros, ya que en el adelanto Banco Provincia goleó a GEBA "A" 6 a 1, en un partido que tuvo como escenario la cancha del Parque Olímpico; mientras que también habrá actividad en el Metro Damas Domingo.