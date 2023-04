La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

En la continuidad de la fecha de La Liga Profesional, este domingo habrá varios partidos interesantes para estar prendidos a la TV. En nuestra Ciudad, Estudiantes estará recibiendo a Talleres de Córdoba, mientras que San Lorenzo se enfrenta ante Platense, Rosario Central recibirá a Boca y la jornada la cierran River e Independiente en el Monumental. A su vez, por la Liga de España, Barcelona recibirá al Atlético Madrid de Diego Simeone.

Pero hay mas: en la Serie A de Italia, Juventus se medirá ante Nápoli, mientras que en la League 1 de Francia, habrá un partidazo entre el Lyon y Olympique Marseille. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 San Lorenzo vs Platense ESPN Premium

15:30 Rosario Central vs. Boca TNT SPORTS

17:30 Instituto vs. Banfield ESPN Premium

18:00 Estudiantes vs. Talleres TNT SPORTS

20:30 River vs. Independiente ESPN Premium

SERIE A

09:50 Monza vs. Fiorentina STAR +

09:50 Udinese vs. Cremonese STAR +

12:50 Milan vs. Lecce ESPN 2/ STAR +

15:30 Juventus vs. Napoli ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:50 Montpellier vs. Rennes STAR +

15:30 Lyon vs. Olympique Marseille ESPN 3/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Elche vs. Valencia ESPN 3/ STAR +

11:15 Bareclona vs. Atlético Madrid DIRECTV

13:20 Mallorca vs. Getafe ESPN 3/ STAR +

16:00 Sevilla vs. Villareal DIRECTV

PREMIER LEAGUE

09:50 Bournemouth vs. West Ham ESPN Extra/ STAR +

09:55 Newcastle vs. Tottenham STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Freiburg vs. Schalke 04 ESPN 2/ STAR +

12:20 Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig STAR +

14:20 Borussia Monchengladbach vs. Union Berlin STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers ESPN Extra/ STAR +

16:30 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings ESPN Extra/ STAR +

20:00 Atlanta Hawks vs. Boston Celtics ESPN 2/ STAR +

FA CUP

12:25 Brighton vs. Manchester United STAR + / ESPN

PRIMERA - NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs. Atlético Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristán Suárez vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Deportivo Maipú vs. Brown TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Chaco Forever vs. Gimnasia Jujuy TYC SPORTS PLAY

18:00 Independiente Rivadavia vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

TC 2000

09:30 Fecha 4 TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Internacional vs. Flamengo STAR +

16:00 Santos vs. Atlético Mineiro STAR +

16:00 Vasco da Gama vs. Palmeiras STAR +

EREDIVISIE

10:20 PSV vs. Ajax STAR + / ESPN

12:30 Feyenoord vs. Utrecht STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:30 STVV vs. Royal Antewerp FOX SPORTS

LIGA SMARTBANK

08:50 Lugo vs. Málaga STAR +

13:30 Mirandés vs. Burgos STAR +

13:30 Racing Santander vs. Granada DIRECTV/ STAR +

16:00 Alavés vs. Leganés STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

10:00 Adana Demirspor vs. Kayserispor STAR +

13:00 Galatasaray vs. Fatih Karagumruk STAR +

PREMIERSHIP RUGBY (INGLATERRA)

10:50 Saracens vs. London Irish STAR +

ATP 500 - BARCELONA

11:00 Final ESPN 3/ STAR +

SERIE B

11:15 Pisa vs. Bari DIRECTV

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

12:30 Aberdeen vs. Rangers FOX SPORTS

TORNEO FEDERAL A

16:00 Olimpo vs. Villa Mitre DIRECTV

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Bordeaux vs. Lyon STAR +

NASCAR CUP SERIES

17:00 Talladega DIRECTV

FÚTBOL DE PARAGUAY - TORNEO APERTURA

19:00 Tacuary vs. Olimpia TIGO SPORTS

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. Cobras Brasil XV ESPN 3/ STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 San Francisco Giants vs. New York Mets ESPN Extra/ STAR +