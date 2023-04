Por el dólar, la venta de autos se mueve entre la incertidumbre y la cautela

Uno de los mercados más ganados por el clima de incertidumbre que genera cada estampida en el valor del dólar blue es el de los vehículos, tanto 0 km. como usados. En estas horas, las concesionarias son escenario más de dudas y consultas que de ventas. Con una divisa que casi tocó los 500 pesos el martes pasado (ayer cerró a 467 pesos), después de una escalada que había arrancado una semana atrás con un billete estadounidense cotizado a 408 pesos, quienes proyectaban comprar un auto por estos días, precavidos, optan por esperar a que el precio de la moneda extranjera se estabilice.

Los planes de ahorro y la entrega del usado como parte de pago generan alguna demanda de 0 km

El cuadro actual de las concesionarias es el de un mercado muy concentrado en pocos productos.

En este contexto, coincidieron en que ya no hay sobreprecios y en algunos casos se ofrecen descuentos.

Abril se había iniciado con menos operaciones de lo habitual, según aseguraron en algunas concesionarias, lo que iba a percibirse en los patentamientos de mayo. Sin embargo, en el mercado en general afirman que hay demanda de 0 km por las vías de los planes de ahorro, la financiación combinada con un anticipo en efectivo y con la entrega del usado como parte de pago.

“De 10 patentamientos, la mitad se lo llevan las operaciones financiadas y los planes; el resto es todo efectivo”, dijo una de las fuentes consultadas.

Volviendo a la relación venta de autos con la evolución del dólar, desde una concesionaria consultada por este diario se señaló que en tanto la divisa se mantuvo “más o menos” estable las ventas permanecieron en un nivel “aceptable”. Pero ahora, con el aumento del dólar, quienes disponen del billete y pensaban comprar prefieren esperar un poco y no desprenderse de ese ahorro. “En este contexto, las operaciones se frenan”, dijo el dueño de un local de venta de vehículos.

El presidente de la Asociación de Concesionarias de Argentina (Acara), Ricardo Salomé, resaltó que “estamos viendo que el que tiene pesos no está saliendo a comprar dólares. Entonces, trata de comprar un bien. Pero el que tiene dólares espera a que la cotización se estabilice”.

Vale como ejemplo de las variaciones de precios de los últimos días en la moneda extranjera el de un utilitario de gran salida como el modelo Kangoo de Renault. Cuesta hoy 6.610.000 pesos. Con ese precio, la semana pasada se compraba con 15.300 dólares (el jueves 20 de abril la divisa se cotizaba a 432 pesos). Hoy, con el dólar al cierre de ayer se necesitan 14.155 dólares. Y si el billete estadounidense sigue subiendo, la diferencia será cada vez mayor.

De acuerdo al panorama señalado en las concesionarias, a diferencia del 2022, cuando se registraban trabas para importar y tampoco se podía cumplir con la demanda de vehículos de marcas nacionales, ahora la situación local está más normalizada. Aunque escasean algunas versiones de ciertos modelos, en líneas generales hay suficiente stock para vender.

En cambio, las unidades fabricadas en el exterior apenas llegan a los locales de venta del país. Solamente algunos modelos, por lo general los de caja de cambios manual, se entregan relativamente con poca demora; por el contrario, las versiones con caja automática no están entrando.

Tampoco está ingresando al país la cantidad suficiente de vehículos provenientes del Brasil, hecho curioso si se tiene en cuenta que lo habitual era que el cupo de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) favorecía esa entrada.

Según explicó una fuente del sector, “no están emitiendo SIRA; el último mes no sacaron ni uno solo porque no hay dólares”.

La misma fuente calificó de “increíble” lo que está sucediendo con el ingreso desde el exterior. “Primero no entraban los importados, pero ahora no entran tampoco los de Brasil. Aunque la marca tiene la mejor balanza comercial de exportaciones e importaciones, y el cupo para traer tantos autos como necesite vender, no se los autorizan”, explicó.

LOS PATENTAMIENTOS DE MARZO

Según datos de Acara, en marzo se registraron en el país 39.442 patentamientos, lo que significó un aumento del 14,2 por ciento en relación al mismo mes del año pasado, cuando se habían contabilizado 34.527 unidades.

Así, en el primer trimestre de 2023 se patentaron 120.320 unidades, un 12,3 por ciento más que en el mismo período del año pasado.

Quienes planeaban comprar un auto con dólares ahorrados prefieren esperar

Los tres modelos que lideran el ranking son el Fiat Chronos, el Peugeot 208 y el Toyota Etios; los dos primeros de origen nacional y el tercero, importado de Brasil.

LAS VENTAS DE USADOS

En marzo último se realizaron 146.826 transferencias en los registros automotores de todo el país, de acuerdo al informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Ese número indica un incremento del 4,69 por ciento en relación con el mismo mes de 2022, cuando se vendieron 140.248 autos usados.

Con los números de marzo, el acumulado anual llegó a 391.483 unidades. Esto significa que el sector viene creciendo un 3,11 por ciento frente al período enero-marzo de 2022, cuando se realizaron 379.659 transferencias en todo el país.

Desde la CCA, se remarcó que “terminó marzo con un incremento importante en las ventas de autos usados, pero continuamos con los problemas de fondo que venimos sufriendo desde la pandemia, como los problemas de logística, fabricación y falta de insumos, que no son sólo domésticos sino muchos de ellos mundiales”.