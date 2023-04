Crimen del colectivero: cronología de los hechos que conmocionaron al país

En horas de la madrugada, el violento crimen de un colectivero en Virrey del Pino causó una gran conmoción por el malestar generalizado y la impunidad con la que actúan los delincuentes. Un paro que contó con más de 150 líneas de colectivos se efectivizó en horas de la mañana con una clara consigna: justicia y seguridad.

Cronología de los hechos:

• 4:30 Asesinan al chofer de la línea 620

Un grupo de delincuentes se subió a la línea de colectivos 620 de la empresa Nueva Idea cuando comenzaba el servicio de pasajeros en el kilómetro 41 de la Ruta 3. Barrientos, el chofer de la empresa sufrió un impacto en el pecho que le quitó la vida al instante. A raíz del hecho se produjo un tiroteo entre los delincuentes y un policía de la Ciudad que se encontraba allí y los 3 jóvenes escapan del lugar.

• 7.30 Paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron un paro a partir de las 7.30hs. En reclamo de justicia y seguridad afectando a casi 80 líneas de zona oeste del Gran Buenos Aires, cortaron el tráfico de la Av. General Paz y Ruta 3 por el chofer de 65 años asesinado en Virrey del Pino.

• 11.30 Detuvieron a un sospechoso

Se realizó la detención del presunto "autor material" del asesinato de Barrientos. El implicado quedó a disposición de la UFI de homicidios de La Matanza a cargo del fiscal Gastón Duplaá y será sometido a la rueda de reconocimiento.

Movilización de familiares y compañeros de la victima en Ruta 3 y Av. General Paz

• 11.44 Berni llegó al corte de la General Paz y la Ruta 3

El helicóptero aterrizó sobre la Av. General Paz donde viajó el Ministro de Seguridad Sergio Berni

• 11.47 Interceptaron al jefe de la seguridad bonaerense

Berni se acercó a los manifestantes que, en medio de una multitud, se aproximan al ministro bajo cánticos e insultos. Se registraron las primeras agresiones físicas que no le permitieron seguir caminando y lo obligaron a retroceder a los empujones mientras otros manifestantes le arrojaron piedras y otros objetos contundentes.

• 11.48 Acorralado

El ministro cayó al piso y quedó acorralado por los manifestantes, a pesar de que policías de la ciudad le hicieran un escudo, algunos choferes buscaron “calmar las aguas”. Cuando parecía calmarse la situación, recibió un golpe en la mejilla que lo dejó sangrando.

• 11.56 Berni: ¿Podemos hablar?

La tensión no cesa, en medio de los empujones y los gritos el jefe de la seguridad bonaerense pidió diálogo mientras siguió arrinconado contra el “paderón”. Descartaron la evacuación por helicóptero y se acercó personal de Infantería para realizar la evacuación de forma terrestre. La violencia permaneció en el lugar y continuaron los ataques desde el puente y el Ministro insistió en seguir en el lugar, a pesar de ser retirado. Policías y periodistas terminaron con heridas.

• 12.17 Interviene Infantería y la Policía de la Ciudad

Enfrentamiento entre agentes de la Policía y los manifestantes que se acercaron para proteger al ministro y poder retirarlo del lugar. Con el correr de los minutos, se alejaron los choferes y le permanece la protección a Berni en medio de adoquines y piedrazos que vuelan por el aire. Forcejeo entre Berni y la policía que avanza para retirarlo del lugar, mientras el ministro intentaba quedarse en el lugar y los efectivos de la Policía de la Ciudad cumplían el protocolo de retirarlo.

• 12.21 Evacuación del Ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires

Le colocaron un casco provisorio al Ministro, llegó el GAM al lugar, se escucharon balas de goma y avanzaron hacia los autos para retirar al funcionario del conflicto. Aí, se retiró el ministro custodiado por la policía de la Ciudad.

• 14.00 Kicillof convocó a los funcionarios involucrados y al titular de la UTA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó reunirse con Roberto Fernández de la UTA, el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio; y el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Asimismo, el Ministro debió ser asistido en el hospital Churruca, donde informaron que sufrió una fractura malar y un hundimiento de órbita. Por tal motivo, se postergó la reunión del Gobernador con la UTA.

Desde el Gobierno de la Ciudad, informaron que Berni no avisó que iba a intervenir en la manifestación y que por los incidentes, el SAME debió asistir a once personas de las cuales seis debieron ser trasladadas.

• 14.43 Berni: “No voy a renunciar”

Habló en vivo el ministro de seguridad después de los hechos de violencia desde el Hospital Churruca, donde afirma que “no vamos a bajar los brazos, vamos a redoblar los esfuerzos”. Descartó la renuncia y sentenció que desde el 2019 solicita la presencia de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires.

• 15.00 Otras empresas se suman al paro

Son más de 176 las líneas de micro que adhieren al paro y suspenden sus actividades.

La empresa Dota se sumó al paro. Las líneas afectadas afectan a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires.

• 15.30 Trenes la alternativa más elegida tras el paro de colectivos

Al paro de colectivos que afecta a gran parte de la zona del AMBA en principio, hasta las 00.00, el Tren es la alternativa para volver a casa mientras siga suspendido otro medio de transporte público. Desde Trenes Argentinos informan que las líneas siguen funcionando con normalidad en su totalidad.

