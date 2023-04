Coti de Gran Hermano subió fotos en ropa interior y dejó un fuerte mensaje: “Dejó de darme miedo mi cuerpo”

Ahora, a pesar de su salida promediando el certamen, Constanza Coti Romero quedó como una de las participantes más fuertes de la edición 2022-2023 de Gran Hermano. Así, adentro de la casa, se destacó por su juego fuerte y arriesgado, que la enfrentó al grupo de las chicas y le terminó valiendo su eliminación prematura del afamado reality. Mientras tanto, su popularidad crecía afuera, siendo la primera jugadora en llegar al millón de seguidores en Instagram -hoy supera los 2,3 millones- y explotó ese caudal en presentaciones y publicidades, más allá de su participación habitual en cada programa vinculado al reality.

Con Gran Hermano cada vez más lejos en el espejo retrovisor, Coti proyecta su futuro en los medios, y se la pudo ver con asiduidad en programas como A la Barbarossa. Mientras tanto, continúa subiendo contenido a sus redes sociales y en esta oportunidad, sorprendió a sus seguidores de Twitter con una reflexión sobre su cuerpo: “Dejó de darme miedo mostrar mi cuerpo como es, con celulitis, estrías, con rollitos, marcas y cicatrices, hermoso”, escribió. Y en medio de algunas críticas, un poco por su apariencia, otro por el perfil alto con el que transitó sus días antes y después del reality, recibió cientos de mensajes de apoyo.

Finalmente, sabido es que Coti, atraviesa un momento doloroso, por la reciente y trágica pérdida de su perro, que falleció luego de haber sido atropellado por un vehículo. “Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba”, señaló muy angustiada. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, cuestionó muy entristecida a través de su cuenta oficial de Instagram, con imágenes muy tiernas de su mascota.