Almacén, sin referencia: diferencias de más del 200%

Ir al supermercado o al almacén de barrio ya no garantiza que en uno u otro lugar se consigan mejores precios. Salvo contadas excepciones, la disparidad de valores de productos alimenticios se registra entre los comercios de la Región.

Este diario hizo un relevamiento sobre 9 productos alimenticios en almacenes, minimercados y supermercados, observando que más allá de la inflación, los precios de la misma mercadería pueden variar hasta un 229 por ciento.

En cuanto al litro de leche de La Serenísima puede encontrarse a 234,70 pesos en una cadena de supermercados y a 370 pesos en un minimercado del Centro.

Por su parte, el precio más barato que se registró de la manteca de la misma marca en el envase de 200 gramos fue en un comercio de La Loma en el que estaba a 349,99, y el valor más caro fue de 710 pesos en el Centro.

El queso Cremón, por kilo, puede estar a 1.732,50 pesos en un supermercado como a 2.800 pesos en un minimercado de El Mondongo.

Para comparar los valores de los fideos se eligieron los tallarines Don Vicente de 500 gramos. Los más económicos estaban a 395 en una cadena de supermercados y el precio más alto de vio en el Centro, a 520 pesos.

En el caso del arroz, donde algunas marcas están faltando en los mayoristas, la marca Molinos Ala en la versión de 1 kilo estaba a 258,75 pesos en la góndola de dos supermercados de cadena y también lo vendían a 416,94 pesos en un minimercado de Plaza Malvinas.

La yerba Playadito por medio kilo podía conseguirse a 566 en un supermercado y en el otro extremo, a 724.91 en Plaza Malvinas.

Una cadena de supermercados ofrecía el litro y medio de aceite de la marca Natura a 496.20 pesos mientras que en la zona de Plaza Malvinas se vendía a 1.299.90.

La mayor diferencia de valores de un mismo producto de observó en el puré de tomate Arcor que se vende por 530 gramos. En un supermercado estaba a 79 pesos y también podía encontrarse a 260 pesos en San Carlos, marcando una diferencia de 229 por ciento.

Finalmente, la mayonesa Hellmann’s clásica oscila entre los 348 pesos en un supermercado y 679.99 pesos en el Centro.

Vale destacar que no todos los productos se encontraron en los locales relevados. Por ejemplo, en un principio se había seleccionado el arroz Gallo Oro tradicional para realizar la comparación, pero sólo se lo encontró en uno de los comercios. Y la marca que finalmente se utilizó para relevar, en dos supermercados no estaba. Igualmente, se la tomó como parámetro porque fue la que más presencia en las góndolas hubo. Es decir que en los comercios están faltando marcas clásicas de este producto.

También se registró una faltante de queso Cremón porque “es caro y no se vende”; lo mismo ocurrió en un local con los fideos Don Vicente; y se explicó que el faltante de manteca La Serenísima en un minimercado se debía a que no entregaron los proveedores.

Y en el local de La Loma donde no se encontró la mayonesa seleccionada ni la yerba, explicaron que se debía a que no les entregaron otra opción en el primer caso y que no trabajan la marca Playadito.

Las causas de esta disparidad de precios, según los referentes almaceneros consultados, se debe a la capacidad de compra. Los supermercados más grandes negocian directamente con las industrias y tienen una mayor posibilidad de acopio de mercadería. En cambio, los minimercados y almacenes recurren a los mayoristas, donde muchas veces no encuentran determinados productos o marcas, y por otro lado, carecen de espacio para “stockearse”.