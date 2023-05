La interna sin fin: la pelea Alberto vs. Massa, ahora por la inflación y las PASO

Dijo ayer el presidente Alberto Fernández en Escobar: “La inflación es un problema y para combatirla no puedo ser candidato, tengo que ser presidente”. Como justificando porqué no será postulante a su reelección, algo que en el Frente de Todos no quería nadie, excepto él claro.

¿Aludía indirectamente al ministro Sergio Massa, al que muchos sectores del oficialismo quieren ver como candidato presidencial aún cuando es la cara visible de la imposibilidad de domar la inflación y demás números adversos de la economía? Es posible.

Ya no es un secreto que la relación entre ellos es tensa. “No nos entra un quilombo más, necesitamos orden político para que haya orden económico”, aseguró Massa ayer desde la ciudad bonaerense de Navarro. Se refería a la puja por las candidaturas del Frente de Todos, al tironeo “PASO si o PASO no” que divide al Presidente del tándem que conforma el ministro con Cristina Kirchner.

Duró nada la idea que rondaba el miércoles de aprovechar el tumulto que generó el fallo de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en San Juan y Tucumán para acallar las divergencias internas, acaso desviar el foco de atención de la economía.

“La política a veces da un espectáculo triste mostrando en la radio o en la televisión sus miserias y sus peleas, cuando en realidad tenemos que enfrentar la peor deuda de la historia, una pandemia que cambió las conductas humanas, nos obligó a cambiar el sistema de salud, una guerra que dieron otros pero que cambió nuestros precios, dijo el ministro de Economía. Agregó: “¿No les parece que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política? Para que haya estabilidad tiene que haber orden político.

En el equipo económico mantienen el optimismo por las gestiones que llevan adelante ante el FMI para lograr un inminente desembolso de dólares que ayude a fortalecer reservas por un tiempo y a estirar la agonía hasta octubre. Por eso Massa, que en Estados Unidos es visto como el hombre que conduce el país, alude al ruido que causan las internas del peronismo. Una forma de decir que no ayudan a conseguir ese objetivo.

Más de Alberto, ayer: “Yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre. Porque hay muchos problemas en la Argentina y la verdad no puedo estar abocado a una campaña”.

“Cuando me preguntan ‘¿por qué te bajaste?, contestó: ’Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo una responsabilidad política, y es que la Argentina pueda crecer, avanzar, desarrollarse y que los argentinos puedan encontrar trabajo”, dijo en su alocución. Es la tesis del sacrifico personal en función del bien colectivo, un relato que podría conmover si no fuera porque, en verdad, el Presidente mantuvo la idea de su candidatura hasta que la inmensa presión del cristi-camporismo y del massismo para que diera un paso al costado se le tornó imposible de resistir.

Un día antes, el miércoles, Massa compartió un acto con Axel Kicillof, hoy muy alejado del jefe de Estado e impulsor de las dos cosas que Alberto no quiere: bajar las primarias y que Cristina sea candidata a algo. El ministro justamente criticó las PASO, el mecanismo que Fernández defiende para dirimir candidaturas del FdT desde la tesis de que su espacio, el muy indefinido albertismo, puede presentar candidatos contra el kirchnerismo duro.

“Los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo e internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas”, dijo Massa ese día. El ministro sostiene en privado casi lo mismo que en público: una PASO cuasi sangrienta en el oficialismo tornaría la gestión inmanejable.