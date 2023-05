La indefinición por las PASO vuelve a tensar al FdT en medio del desborde inflacionario

Sin un ordenamiento político a nivel nacional, y con el reverdecer de la puja interna por la estrategia electoral, el Gobierno cabalga detrás de los grandes problemas de la Argentina y siembra preocupación por el riesgo de que una eventual espiralización en los precios agudice la crisis económica y social en los próximos meses.

La inflación del 8,4% registrada en abril y las previsiones de un número aún superior para mayo, en el que impactará la corrida cambiaria de hace semanas, puso de manifiesto el fracaso del plan de contención ideado por Sergio Massa que, en teoría, acotaba los aumentos en alimentos a un 4% mensual. El IPC conocido el viernes dio cuenta que el mes pasado ese rubro, que impacta de lleno en la población vulnerable, corrió al 10,1%. Un verdadero tabú para un gobierno peronista.

DESCONFIANZA

No extraña, por ello, la manifiesta desconfianza del denominado “círculo rojo” con una administración que ha agravado las inconsistencias de la macroeconomía. Sin un ancla inflacionaria, crecen las dudas sobre lo que pudiera ocurrir, en caso de un resultado electoral adverso para el oficialismo, en las post PASO. Para el mercado no resulta suficiente una “foto del equipo económico” trabajando un sábado, tal como ocurrió ayer, para restablecer la credibilidad perdida.

Gerardo Morales y Facundo Manes se ilusionan con que la UCR pueda liderar la coalición

Por eso no hay mayores expectativas en las iniciativas que se anunciarían en las próximas horas para intentar ejecutar, al menos, una suerte de “control de daños”. Casi en paralelo a aquella reunión en el Palacio de Hacienda, Máximo Kirchner pedía “doble aguinaldo y suma fija” para recomponer ingresos en franco desafío a la disciplina fiscal que exige el Fondo.

“RUIDOS”

Fue el corolario de una semana en la reaparecieron los “ruidos” de la política en el Gobierno por la decisión de Massa de blanquear su juego en tándem con Cristina Kirchner para que el Frente de Todos vaya a las presidenciales con un candidato de “consenso”.

Es la discusión que también se coló durante la víspera en el acto del PJ bonaerense de La Matanza, en el que el hijo de Cristina tuvo que escuchar el reclamo de un dirigente territorial para que haya PASO en todos los cargos. Se trata de Gastón Arispe, uno de los comensales del asado que Santiago Cafiero había convocado el jueves a la noche en la sede partidaria de calle Matheu para hacer conocer sus intenciones de sumar al “albertismo residual” a la aventura presidencial de Daniel Scioli.

Pero el cónclave del PJ provincial no logró colmar las expectativas de todos los sectores. “La Cámpora cruzó al compañero que planteó lo de las PASO. Quedó claro que no van a ‘abrir la cancha’ con el armado de listas”, dijo, con pesar, uno de los congresales que se retiró anticipadamente del predio de González Catán.

“OPERATIVO CLAMOR”

Tampoco conmueve dentro del FdT el último capítulo del “operativo clamor”: la concentración a la que se convoca el 25 de mayo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, en la avenida 9 de Julio. En Santa Cruz finalmente “desengancharon” los comicios del calendario nacional, otra señal que aleja a Cristina de un eventual intento por retornar a la Casa Rosada. Para el kirchnerismo, en todo caso, se trata de llegar con fuerza a la definición de la estrategia electoral y que la Vice conserve la “lapicera” para armar las listas a su gusto, al menos, en la Provincia.

Para un sector del oficialismo, el silencio de la exmandataria expone más “desorientación” que estrategia en torno a los próximos comicios. Ante la magnitud de la crisis, la Vice intenta “peronizar” su perfil y recostar su planificación definitivamente en territorio bonaerense. El pacto con el líder del Frente Renovador asoma, en todo caso, como un intento por evitar el “abismo” tan temido.

CUESTIONAMIENTO

Producto de las internas y las desconfianzas cruzadas, esta semana Alberto Fernández salió a cuestionar la intentona de Massa de forzar un candidato de “unidad”, también se recalienta el clima en la calle. El próximo jueves los movimientos sociales oficialistas y la CTA Autónoma se sumarán a los piqueteros de izquierda en una masiva marcha contra “el hambre” que tendrá como epicentro el ministerio de Desarrollo Social, y como destinataria, a la ministra Victoria Tolosa Paz.

Lo que unió nuevamente al oficialismo fue la embestida contra la Justicia luego del fallo que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán. Empero, el sanjuanino Sergio Uñac, que no podría ir por otro mandato, evitó chocar con los supremos y en cambio la emprendió contra Patricia Bullrich. El diputado peronista José Luis Gioja, ex mentor del actual mandatario, reconoció que éste no estaba habilitado para competir.

El peronismo federal también se moviliza antes del cierre de listas. El cordobés Juan Schiaretti blanqueó su alianza con Roberto Lavagna en un encuentro en el que ambos insistieron en la necesidad de construir una alternativa política que se diferencie de los extremos de la grieta porque, aducen, las reformas de 2024 deberán ser impulsadas por un gobierno de coalición. Estas deberían apuntar, aseguran, a un ordenamiento macro en paralelo al desarrollo de un modelo que tenga como base a la producción y el trabajo.

“FRENTE A FRENTE”

Fue en este marco que el precandidato presidencial deslizó ante ejecutivos de la UIA que en las PASO debería competir un “frente de frentes” que incluya a los postulantes de Juntos por el Cambio y del peronismo no kirchnerista. Por ahora, hay una experiencia similar en Santa Fe donde JxC logró ampliarse con otros espacios.

Si bien Horacio Rodríguez Larreta y algunos referentes radicales podrían adherir a esta propuesta a nivel nacional, el gran problema es que hoy JxC siquiera logra confirmar la anunciada incorporación de José Luis Espert. El principal motivo es la resistencia de los “halcones del PRO”, que descreen de la supuesta intención de sumar al economista para evitar una fuga de votos hacia las huestes del libertario Javier Milei.

Mauricio Macri y el resto de los referentes del “partido amarillo” volvieron a reunirse el pasado lunes pero sigue sin haber “fumata blanca” en la forma de dirimir candidaturas en Provincia y en CABA. En este último distrito es en el que se evidencia la mayor “pulseada” entre Larreta y el tándem Macri-Bullrich.

Máximo Kirchner pidió “doble aguinaldo” y que se dé una “suma fija”

Mientras, Gerardo Morales y Facundo Manes se ilusionan con que la UCR pueda liderar la coalición. Cada uno sigue con sus recorridas pero sin acordar de qué forma se sintetizará la propuesta presidencial del centenario partido. Si bien en el PRO azuzan en que ninguno de los postulantes logra “despegar” en las encuestas, la discusión interna del radicalismo no luce los vaivenes de la del espacio fundado por Macri. Por ello, crecen los interrogantes en cómo se podrán surfear las profundas diferencias existentes en los “campamentos” de Larreta y Bullrich pensando en el día después a las primarias. Si ganara el alcalde porteño, por caso, el riesgo a una “sangría” de votos por derecha sería grande.