Sigue la ronda de testigos por la “Masacre de Monte”

Con el relato de más testigos del caso, hoy se abrirá la quinta jornada del juicio por jurados que se le sigue a los ex policías Rubén Alberto García, Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, acusados de ser autores materiales de la llamada “Masacre de Monte”, en relación a la muerte de cuatro jóvenes en medio de una persecución en esa localidad distante a unos 100 kilómetros de La Plata, en 2019.

Será a partir de las 10 de la mañana, que la jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral en lo Criminal IV de nuestra ciudad, reciba a los jurados legos, a la acusación, a la defensa y a los imputados, para que todos escuchen los distintos testimonios previstos para la ocasión.

Cabe recordar que el próximo miércoles se debería conocer el veredicto, condenatorio o absolutorio, para los exagentes.

En principio, lo que hasta el momento se habría probado es que hubo una persecución y varios disparos hacia el auto en que se desplazaban las víctimas, Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez.

Ese rodado, del que solo salió una sobreviviente, Rocío Quagliariello (actualmente de 17 años), impactó finalmente contra el acoplado de un camión estacionado, lo que provocó el desastre.

Como se recordará, el viernes pasado, Quagliariello aseguró que aquel día iban paseando “y de la nada” los empezaron a perseguir los policías, y recordó la súplica de uno de sus amigos que se tomaba la rodilla y le gritaba “me arde, me arde”.

Fue en oportunidad de escucharse lo que esa joven, angustiada y con la voz entrecortada, había declarado hace tres años en una Cámara Gesell.

Esa prueba, clave, fue retransmitida en el recinto, ante la conmoción de los familiares de las víctimas.

La presidenta del tribunal (Crispiani) consideró, antes de proceder a la transmisión de la declaración, que el testimonio de Rocío brindado en la Cámara Gesell será tomado como “un adelanto extraordinario de prueba”.

En la filmación, cuyo audio fue deficiente, se veía a Rocío frente a la perito psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero Penal Juvenil María Andrea Hernández Masón, quien le pregunta su nombre, edad, con quien vive y en qué año de la secundaria está, tras lo cual le pregunta: “Qué te acordás de ese día?”.

“Ese día voy a la plaza con Camila (López) y vino Danilo (Sansone) y dijo de ir a dar una vuelta. Después de ahí no me acuerdo más hasta que desperté en el hospital”, relató Rocío.

Con voz entrecortada, la adolescente (entonces de 13 años) contó: “La Policía nos venía siguiendo pero no sé por qué. Después recuerdo que Gonzalo (Domínguez) se agarra la rodilla y dice ´me arde, me arde´ y no me acuerdo más”.

En el video, se veía a Rocío angustiada, tratando de recordar algo más y a la perito tratando de guiar su recuerdo.

“Te acordás quién manejaba?”, le preguntó la licenciada, en alusión al automóvil Fiat 147 en que salió a pasear junto a Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez.

La joven asintió y dijo “Aníbal”, por Aníbal Suárez, el único mayor de edad, de 22 años.

“Y Danilo iba al lado”, agregó Rocío, quien aclaró también que ella iba en la parte de atrás con el resto de las víctimas.

“Te acordás por qué los seguían?”, le preguntó la perito y la adolescente respondió con pesar “no me acuerdo” y comenzó a llorar.